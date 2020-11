Vidéo : Un homme est frappé par le karma en s'en prenant à un taureau (Inde) Posté par Skwatek

Un homme frappe un taureau avec un bâton dans une rue en Inde. Instant Karma !







Vidéo (26s) : Homme vs Taureau (Instant Karma)





Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8894 Karma: 22167 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0

... c'est jouissifs La réaction du taureau est totalement disproportionnée......









... c'est jouissifs La réaction du taureau est totalement disproportionnée...... c'est jouissifs Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4103 Karma: 6294 En ligne ! Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 1 J appelle pas ca du karma, j appelle ca "consequence logique d un acte débile". Mais j peux me tromper, je suis pas yogui. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 322 Karma: 850 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 tentative de suicide ratée...

meilleure chance la prochaine fois ¯\_(ツ)_/¯ madriz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 100 Karma: 61 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 2 Vache sacrée VS sacré con klarkk Je suis accro Inscrit le: 22/6/2012 Envois: 832 Karma: 613 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 @Jinroh J'étais venu pour écrire le même commentaire, rien à voir avec le karma ici WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2746 Karma: 8691 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 C’est pas interdit labas de leurs donner des coups ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 336 Karma: 1139 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 Si t’es fier d’un blaireau tape un taureau !

Ouaaaiiiis et juste après, je vais secouer un nid de frelon comme un con ! Si t'es fier d'un blaireau tape un taureau !Ouaaaiiiis et juste après, je vais secouer un nid de frelon comme un con ! gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 226 Karma: 325 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 Action / Réaction. Ce n'est pas du karma, c'est de la physique, en fait. plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 882 Karma: 1478 En ligne ! Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 672 Karma: 837 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 2 Vous navigateur est trop vieux djibi Je viens d'arriver Inscrit le: 30/3/2008 Envois: 26 Karma: 94 Re: Un homme est frappé par le karma en s'en prenant... 0 Ca donne des ailes ! Tout le monde le sait pourtant...