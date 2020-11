Vidéo : Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Posté par Jinroh

Une fusillade éclate dans le quartier de la Paillade à Montpellier.



Vidéo (36s) : Fusillade à Montpellier





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3694 Karma: 15167 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 7 Ils sont juste en train de tourner Last Action Héraut.

20 commentaires Auteur Conversation Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3005 Karma: 632 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 1 S'il n'y avait pas des innocents autour d'eux, ca pourrait presque être une bonne idée AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 198 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Ils avaient un masque ? chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3848 Karma: 3512 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 C'est bon enfant Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3694 Karma: 15167 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 7 Ils sont juste en train de tourner Last Action Héraut. Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 16 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Pourquoi la police est intervenue ? Je suis sûr qu'ils n'ont rien fait d'illégal et qu'ils sont blancs comme neige. Ca doit être juste des feux d'artifices pour célébrer la Toussaint. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 382 Karma: 439 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 1 Ah une fête de SEGPA. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4101 Karma: 6283 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 C etais pas la journée pour se balader avec son nouveau survet Lacoste 'Black Édition' non.non. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2319 Karma: 2974 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Au moins ils sont masqué ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8891 Karma: 22124 En ligne ! Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 4

Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8891 Karma: 22124 En ligne ! Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 4

Kailyana Levis Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 501 Karma: 553 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Des grands malades Zoltek Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 63 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Ben quoi, moi aussi je jouais aux cowboys et aux indiens. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7665 Karma: 3180 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 De où ça vient toutes ces armes ? gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 225 Karma: 324 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 On se souvient du très beau film "la Haine", dans lequel un seul flingue piqué à un flic provoque sidération et chaos dans une cité... je crois que les choses ont peut-être changé depuis... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 339 Karma: 316 En ligne ! Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Ils vont trop loin avec leurs clips de rap. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3970 Karma: 4305 En ligne ! Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 La vraie question sur leur attestation de déplacement dérogatoire ils ont cochés quelle case? Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 63 Karma: 332 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 1 Attention aux coups de feu ! Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 543 Karma: 275 Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier Re: Une fusillade éclate dans un quartier de Montpellier 0 Oh tiens, de la violence urbaine...en plus des attaques terroristes...etc...

J'ai beau conchier les théories du complot et cie qui disent que le corona est un fake pour nous garder sous contrôle (parce que j'ai suffisement de proches qui ont morflé avec cette merde pour me douter qu'il existe vraiment ET est dangereux), là je peux pas m'empêcher de penser "ça pue l'opération de comm' pour terroriser les gens et les pousser à rester chez eux"...

