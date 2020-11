Vidéo : Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Posté par Skwatek

Un petit garçon est abattu avec une mitrailleuse Nerf. Atroce !





Vidéo (30s) : Enfant vs Mitrailleuse Nerf





12 commentaires Auteur Conversation dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1549 Karma: 6314 Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 0 Une partie de moi trouve ça marrant.

Flambaneuf Je suis accro Inscrit le: 11/2/2014 Envois: 1283 Karma: 117 Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 0 C'est drôle dans le cercle privé, mais le fait de l'avoir posté rend la chose malsaine... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 337 Karma: 1143 Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 1 J'avais pas autant chialé depuis le soldat Ryan putain... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 460 Karma: 929 En ligne ! Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 2

@Flambaneuf

C'est drôle dans le cercle privé, mais le fait de l'avoir posté rend la chose malsaine...

En quoi ce serait malsain ?

Quoi qu' il en soit , musique bouleversante , totalement différente de " The End des Doors " dans Apocalypse Now de Coppola. Fredeuh Je m'installe Inscrit le: 15/6/2014 Envois: 111 Karma: 265 Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 0 Il y a vraiment des gens qui s'offusquent parce qu'un papa joue avec ses gosses en leur lançant des tiges en mousse ?



Si on me prouve que le petit qu'on entend pas pleurer ou crier a eu très peur pourquoi pas. En tous cas la fillette a plutôt l'air de s'éclater. Roncho Je masterise ! Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 2029 Karma: 1075 En ligne ! Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf Re: Un enfant est abattu avec une mitrailleuse Nerf 0 Bizarrement j'ai un peu oublié que c'était des nerfs, et juste de voir la course au ralenti de cet enfants trébucher et qui tombe comme ça lourdement, ben je me suis dit que certains avaient la chance de pouvoir jouer la guerre ( et on l'a tous fait et tes enfants) mais que d'autres subissait vraiment ça à certains endroits du monde.



voirloup

c'est dans Platoon



