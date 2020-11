Vidéo : Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à Barcelone Posté par -Flo-

Un pianiste de rue est imperturbable pendant une manifestation contre les restrictions sanitaires à Barcelone, en Espagne. Un peu de douceur dans ce monde de brutes !







Vidéo (1mn) : Pianiste imperturbable pendant une manifestation





12 commentaires Auteur Conversation DimiRada Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 35 Karma: 73 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 11 Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 339 Karma: 1148 En ligne ! Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 C'est l'arrière petit fils du musicien qui jouait pendant le naufrage du Titanic dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2366 Karma: 5357 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 4 alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7674 Karma: 3184 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 1 Peut-être qu'il est sourd !? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2374 Karma: 515 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 1 Pas un mot des manif' à Barcelone dans les médias Français... gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 237 Karma: 241 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 En même temps pour avoir était plusieurs fois à Barcelone, je suis souvent tombé sur des manifs. Ils ont rien à envier à la france, je dirais même pire avec les indépendantistes, donc logique que le mec soit blasé. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 951 Karma: 1498 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 Une poubelle en feu et un mec qui joue Eternal Flame, c'est approprié ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6491 Karma: 1941 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0

@poiuytreza525

Pas un mot des manif' à Barcelone dans les médias Français...

Normal.. Citation :Normal.. faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 150 Karma: 289 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 Par contre, la femme sans masque devant, elle est en mode warrior ?



Encore une fois, une manifestion à l'étranger dont on n'entend presque pas parler en france. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4108 Karma: 6317 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 Il suffit d etre aveugle comme Ray Charles et sourd comme Berthoven et ça passe crème. (Et avoir un peu de talents aussi.) Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 942 Karma: 168 Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 Je pense pas que les jeunes cagoulés qui balancent des pierres sont "offusqués" par leur confinement, ce sont les éternels casseurs qui s'incrustent dans toute fin de manif. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5250 Karma: 4986 En ligne ! Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... Re: Un pianiste imperturbable pendant une manifestation à... 0 "Une scène qui n'est pas sans rappeler le célèbre orchestre du Titanic."

Je pensais aussi aux quatuors à cordes qui jouaient pour les déportés avant leur exécution en chambre à gaz...

Je pensais aussi aux quatuors à cordes qui jouaient pour les déportés avant leur exécution en chambre à gaz...

C'est peut-être excessif mais le sentiment est le même : la musique pendant la violence.