Vidéo : Un chat attrape une mouette sur une jetée Posté par Koreus

Un chat s'approche discrètement d'une mouette et l'attrape sur une jetée.



Vidéo (9s) : Un chat attrape une mouette





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chiot essaie de se débarrasser du chat Vidéo : Un chat défend un enfant contre un chien Vidéo : Un chat vole un tigre en peluche chez le voisin Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 383 Karma: 224 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 1 Je ne me souviens pas que les 3310 avait une camera ?! DimiRada Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 36 Karma: 96 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Ce chat a pas mal de chance, maison au bord de la mer, avec buffet à volonté à proximité PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11097 Karma: 10599 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Elle n'a rien compris à ce que lui arrivait la mouette ^^ NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 42 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 4 C'est un chat qui respecte le confinement.

Après être allé chercher à manger, il rentre chez lui. psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 354 Karma: 705 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 La mouette :check off Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5251 Karma: 4987 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 DimiRada

https://www.youtube.com/watch?v=3w5cwBrvtf4 DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 394 Karma: 1464 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 2 Belle bouillie de pixels en effet. Le titre aurait pu être "un teckel passé le rotofil" que j’aurais pas vu la différence. ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 160 Karma: 157 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 @Gudevski



Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans son message ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14609 Karma: 18370 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0

@payelatienne

Je ne me souviens pas que les 3310 avait une camera ?!



Clique sur "YouTube" en dessous de la vidéo Citation :Clique sur "YouTube" en dessous de la vidéo Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 341 Karma: 1161 En ligne ! Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Après "MOËT et CHANDON", "MOUETTE et CHATON" ! kalmah Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2016 Envois: 13 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 1 Sinon il suffit de cliquer sur la roue crantée, et de passer de 360p à 720p... Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42822 Karma: 18845 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 1

@CrazyCow

Citation :

@payelatienne

Je ne me souviens pas que les 3310 avait une camera ?!



Clique sur YouTube en dessous de la vidéo



Ou 720p avec le lecteur Koreus. Citation :Ou 720p avec le lecteur Koreus. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 663 Karma: 2147 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Le chat :

"ça va bien se passe, ne t'inquiète pas"

... et hop dans le trou arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 293 Karma: 86 Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Cha ché un bon chat cha dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2367 Karma: 5375 En ligne ! Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée Re: Un chat attrape une mouette sur une jetée 0 Vous navigateur est trop vieux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.