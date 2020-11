Vidéo : Des Egyptiens boycottent les produits français en polluant leur rivière Posté par Staffie

Plusieurs pays musulmans ont décidé de boycotter les produits français suite aux caricatures du prophète Mahomet. Ces jeunes égyptiens ont eu la drôle d'idée de jeter des produits Danone dans leur rivière.



Vidéo (1mn30s) : Des Egyptiens jettent des produits français dans la rivière





Ca va encore plus loin...

Pour pouvoir faire ça, quelqu'un a dû les acheter non?

Danone n'a qu'à bien se tenir!

Si d'autre caricatures sont publiées, on passe à des palettes de yaourts!

Pour boycotter et empêcher les autres d'acheter français, nous devons les acheter avant ...

Y'a moyens de d'améliorer la balance commerciale de la France avec des génies pareils...

Si d'autre caricatures sont publiées, on passe à des palettes de yaourts! Vilraleur Je viens d'arriver Inscrit le: 2/3/2015 Envois: 35 Re: Des Egyptiens boycottent les produits français en pol... Re: Des Egyptiens boycottent les produits français en pol... 0 Pour boycotter et empêcher les autres d'acheter français, nous devons les acheter avant ...



Vite vite, je vais aller ACHETER en donnant MON ARGENT à une entreprise française pour ensuite pouvoir jeter les produits dans une rivière et POLLUER chez moi...

Faut vraiment être bête

Comment faire pour lutter contre l'obscurantisme de l'islamisme?

Ça me déprime ...





Faut vraiment être bête Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 2 Re: Des Egyptiens boycottent les produits français en pol... Re: Des Egyptiens boycottent les produits français en pol... 0 Comment faire pour lutter contre l'obscurantisme de l'islamisme?

Une autre façon de faire du poisson à la sauce yaourt ...évidemment le carton n' est pas indispensable .

Ils n'aiment pas le dessin d'une vache qui rit

Ça transpire l'intelligence dis donc, comme souvent quand ça concerne des religieux d'ailleurs.

Mahomet leur a visiblement pas appri que leur connerie va finir à la mer. Mais bon, quand la religion a déjà du mal à apprendre le respect et les droits de l'homme... La nature et les animaux sont a des années lumières de leur préoccupation.

Ca n'aidera pas à ce que l'eau coule sous les ponts...

J'aimerai bien voir la gueule des gens en aval de leur rivière... Oh tiens Danone fait des livraisons au fil de l'eau.