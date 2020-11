Vidéo : Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspendue Posté par Avaruus

Un jeune homme semble être en lévitation sur une passerelle suspendue.



Vidéo (23s) : En « lévitation » sur une passerelle suspendue





Vidéo : Danse des bras par le chorégraphe Nadim Cherfan Vidéo : Un homme nu danse derrière un pendule Vidéo : Synchronisation de 100 métronomes Source : Forum

0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 190 Karma: 475 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 8 Non.

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3470 Karma: 8784 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 1 On va encore me traiter de blasé mais je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant... Même en regardant plusieurs fois WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2750 Karma: 8715 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 2

Ida's Dance -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1897 Karma: 565 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 Non plus o_O Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 159 Karma: 216 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 1 @LeFreund Pareil... Je n'entends pas green brain needle storm en regardant cette vidéo UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 172 Karma: 311 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 2 Description :

Un jeune homme saute sur une passerelle suspendue. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8921 Karma: 22269 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 3 Il faut faire pause pour plus de réalisme Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 355 Karma: 1214 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 3





Kate Upton en apesanteur LA on voit bien le phénomène ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2382 Karma: 515 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 Rien d'impressionnant, enfin si de la technique mais de là à en faire un article... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3971 Karma: 4306 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 Un phénomène basé le différentiel référent dynamique accélérateur gravitaire du slip de bain! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 962 Karma: 1543 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 @Bricci



Y a autre chose qui vient de défier les lois de la gravité en regardant la vidéo Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 355 Karma: 1214 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 ThomGamer En effet ! En effet ! Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 348 Karma: 347 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 Plus flagrant quand on met sur pause au bon moment.



@Bricci,



Je ne m'abaisserais pas à regarder la vidéo d'une femme pulpeuse faire des pirouettes en apesanteur. Jamais. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 209 Karma: 451 Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 1 Ca doit être vraiment bizarre vu du référentiel en mouvement, c'est à dire de la passerelle.

On doit voir le mec sauter vers l'extérieur, et revenir en arrière tout seul en l'air.

Effet Coriolis puissant. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 355 Karma: 1214 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 @Vassili44 Loin de moi l'idée de t'y pousser ! (allez, vas-y, regarde ! juste un p'tit coup d'œil, c'est pour la science...) pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6495 Karma: 1939 En ligne ! Re: Un homme en « lévitation » sur une passerelle suspend... 0 donnant ainsi parfois l'impression d'être en lévitation

Pas trop non..

