Vidéo : Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de Donald Trump Posté par Padma

Le prêche de Paula White, télévangéliste et conseillère spirituelle de Donald Trump, pour appeler à la victoire du candidat républicain.



Vidéo (3mn29s) : Prêche de Paula White





Sur le même sujet :

Vidéo : Donald Trump prie avec des leaders spirituels Vidéo : Je ferme les yeux (François Pérusse) Vidéo : Quand tes voisins font la fête Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 355 Karma: 1214 En ligne ! Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 1



Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD -Scatman John La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2366612 Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD -Scatman John LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3470 Karma: 8785 En ligne ! Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 0 Dans la famille White, je préfère Walter Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 718 Karma: 823 Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 2 Ca va pas m'aider à prendre la religion au serieux... 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4372 Karma: 2435 Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 3

C'est la capacité, proche de la transe de s'exprimer dans une langue inconnue, plusieurs passage de la vidéo la montrent ainsi, notamment à partir de 0:51



La bible en parle, notamment dans la première épître aux Corinthiens.

Citation :

1 Corinthiens 14:2

En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne

ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses.



Sauf que ce genre de prière est sensé rester personnel car plusieurs verset plus loin, l'auteur à juste titre dit :

Citation :

Verset 23

Si donc, alors que l'Eglise entière est rassemblée, tous parlent en langues et qu’il

entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?

Ce que je pense nombreux penseront ici.



Du coup,



Citation :

Versets 27 & 28

Y en a-t-il qui parlent en langue ? que deux ou trois au plus

parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se

taise dans l'Eglise et qu'on parle à soi-même et à Dieu.



Des fois, j'aimerai bien que les chrétiens qui entourent Trump lisent un peu plus la bible à laquelle ils pensent se référer... Paula White fait preuve là de "parler en langues" ou dans son terme technique linguistique de "glossolalie".C'est la capacité, proche de la transe de s'exprimer dans une langue inconnue, plusieurs passage de la vidéo la montrent ainsi, notamment à partir de 0:51La bible en parle, notamment dans la première épître aux Corinthiens.Citation :Sauf que ce genre de prière est sensé rester personnel car plusieurs verset plus loin, l'auteur à juste titre dit :Citation :Ce que je pense nombreux penseront ici.Du coup,Citation :Des fois, j'aimerai bien que les chrétiens qui entourent Trump lisent un peu plus la bible à laquelle ils pensent se référer... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 348 Karma: 347 Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 4 C'est à partir de 1:44 que j'ai compris que la parodie n'avait pas encore commencé. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 64 Karma: 110 Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 1 Je... ne saisi pas.

Sont assez étrange ces évangélistes. Entre elle et l'autre face au covid.



C'est toujours comme ça ? 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4372 Karma: 2435 Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... Re: Le prêche de Paula White, conseillère spirituelle de ... 1

@MatPy

Je... ne saisi pas.

Sont assez étrange ces évangélistes. Entre elle et l'autre face au covid.



C'est toujours comme ça ?



Non. C'est une partie des évangélistes qu'on appelle "charismatiques".

Ils sont très expressifs dans leur foi, comme s'ils avaient bu 5 tasses de café très fort à chaque fois qu'ils parlent de foi.

Les médias les adorent car ils sont très caricaturaux.



Moi-même pourtant croyant "évangélique", j'ai beaucoup plus de mal. Citation :Non. C'est une partie des évangélistes qu'on appelle "charismatiques".Ils sont très expressifs dans leur foi, comme s'ils avaient bu 5 tasses de café très fort à chaque fois qu'ils parlent de foi.Les médias les adorent car ils sont très caricaturaux.Moi-même pourtant croyant "évangélique", j'ai beaucoup plus de mal. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.