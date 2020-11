Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos insolites Posté par Koreus

Le robot Koreusity a inspecté la planète CDL ces 7 derniers jours (semaine 45 de l'année 2020) et a ramené 86 échantillons de vidéo. Installez vous confortablement et profitez de 10 minutes de vidéos insolites. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans l'article (lien Commentaires). Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité Musique

Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix





Vidéo (9mn58s) : Koreusity n°404





djidi0406 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2010 Envois: 16 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 C'est moi ou ça sent l'rnaque? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3476 Karma: 8796 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 ça aurait été drôle qu'on tombe sur une page sans vidéo (Erreur 404)







Oh wait... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1853 Karma: 3358 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0



Me suis fait eut pendant quelques minutes !



Faut dire que la vache a du talent aussi.





Me suis fait eut pendant quelques minutes ! Faut dire que la vache a du talent aussi. J'ai quand même changé de lecteur dans le doute... Mais non. Oh la vache ! C'est abusé ! havrais Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2020 Envois: 2 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 @kpouer pareil j'ai essayé de changer de lecteur mdr

erreur 404 pour le 404ème bien vu ! Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42845 Karma: 18871 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 1 Ce toutou me disait quelque chose. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3298 Karma: 853 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 :'( Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 38 Karma: 69 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 djidi0406

Moi j'ai pas eu de problème... Un peu redondant cependant... Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1394 Karma: 1766 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 Fake news!

The cake is a lie Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 357 Karma: 1231 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 1 Hahaha ! Prend ça pour la peine !





Kung Pow: Enter the Fist (4/5) Movie CLIP - Cow Fight (2002) HD logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 891 Karma: 851 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 Pour ceux et celles qui auraient du mal à visionner la vidéo Koreusity n°404



Edit: 6:00 , lol ca va de mal en pis Dr_Froggy_rD Je viens d'arriver Inscrit le: 1/11/2020 Envois: 1 Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 1 Bonjour et premier post!



Ce 404 je l attendais depuis 104 koreusity au moins!



Je suis assez d accord la vache a du talent... mais la musique russophone (karacho?) .... wait... ah ouais.....c est normal en Russie! shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 603 Karma: 1064 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°404 un zap de vidéos ins... 0 Ce commentaire est introuvable.