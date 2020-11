Vidéo : Après le crash d'un hélicoptère transportant un cœur pour transplantation, le médecin trébuche Posté par Djoach

Vendredi après-midi sur l'héliport d'un hôpital de Los Angeles, un hélicoptère apportant un cœur en vue d'une transplantation s'est crashé à l'atterrissage.

Le pilote a été légèrement blessé et les 2 passagers indemnes. Le cœur a été confié à un médecin pour l'apporter au bloc, malgré tout. Ce médecin a trébuché laissant échapper le cœur au sol.

L'opération a tout de même pu être réalisée à temps.





Vidéo (1mn9s) : Régis transporte un coeur récupéré d'un hélicoptère accidenté





Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9063 Karma: 6238 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 C'est la prochaine saison de Grey's anatomy ? Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 90 Karma: 160 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 C'est quand même super fiables les hélicoptères les accidents sont rarissimes j'ai l'impression. Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 27 Karma: 154 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 3

La malédiction va poursuivre le prochain propriétaire C'est comme un chat noir.La malédiction va poursuivre le prochain propriétaire

La malédiction va poursuivre le prochain propriétaire C'est comme un chat noir.La malédiction va poursuivre le prochain propriétaire Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 478 Karma: 815 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 @Baba-Yaga

C'est la combo de plusieurs épisodes, le crash d'aéronef et la chute d'organe (par l'héroïne qui plus est...). frac-assez Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2020 Envois: 1 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0

Et... si le transplanté prend l'hélicoptère, sera-t-il malade de cœur ? Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 620 Karma: 1119 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Un beau pied de nez au destin d'avoir quand même pu le transplanter ! Un truc un peu positif c'est bien Nautys Je viens d'arriver Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 7 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 1 D'un côté il fallait avoir le cœur bien accroché après un tel atterrissage... Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 68 Karma: 54 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 donc le coeur ce mange un crash d'hélico et tombe au sol juste après, personne a une bonne blague à faire la dessus?

Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1914 Karma: 1958 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Vendredi 6 novembre 2020 sur l'héliport d'un hôpital de Los Angeles, un hélicoptère médical apportant un cœur en vue d'une transplantation s'est crashé à l'atterrissage. Les pompiers ont pu récupérer le coeur et l'ont confié à un docteur pour qu'il l'apporte au bloc opératoire. Mais l'homme a trébuché sur une plaque de métal et a fait tomber le coeur au sol. Heureusement, le coeur n'a pas été endommagé et l'opération de transplantation a pu être réalisée.

QUAND J'AI LU CE RESUME J'AI CRU QUE C'ETAIT LE COEUR QUI PILOTAIT L'HELICOPTERE. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 670 Karma: 1097 En ligne ! Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 2 Ce coeur revient de loin... presque mort 3 fois... gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 228 Karma: 330 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 C'est "Destination finale VIII" ? Quelque chose s'acharne sur les chances de survie de ce patient... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8934 Karma: 22287 En ligne ! Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14636 Karma: 18465 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Déjà qu'un organe étranger a du mal à être accepté chez un patient, je ne te dis pas ce qu'il a du prendre comme immunosuppresseurs pour accepter un cœur qui a roulé sur le tarmac dégueulasse de l'héliport NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 53 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Crise cardiaque du pilote suivi d'une chute de tentions de l'infirmier...

Ce cœur s'est vu chuté deux fois d'affilé, perso j'aurais pas confiance dans sa fiabilité.

Ce cœur s'est vu chuté deux fois d'affilé, perso j'aurais pas confiance dans sa fiabilité. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 385 Karma: 442 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 2 NeZeiQei Un coeur qui en fait tomber plus d'un, c'est plus joli dans ce sens là Un coeur qui en fait tomber plus d'un, c'est plus joli dans ce sens là Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1632 Karma: 1012 En ligne ! Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Il va avoir le mal de l'air le patient après cela. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3974 Karma: 4310 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Allez Rémi Gaillard on t'a reconnu!



CaptainWill Je viens d'arriver Inscrit le: 29/12/2018 Envois: 25 En ligne ! Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Ils auraient mieux fait de le livrer par Chronopost. PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 494 Karma: 377 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 3 @CrazyCow Mmm, je ne crois pas que le coeur ait été directement en contact avec le sol. C'est quand même bien empaqueté et surtout, s'il avait vraiment touché le sol, je pense que l'opération n'aurait pas eu lieu : c'est tellement délicat, risqué (et coûteux) ce genre d'opération que si le coeur avait été contaminé, on aurait annulé. Trop de risque. yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 200 Karma: 97 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 ca c est du coeur de survivant . pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6499 Karma: 1938 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Quand ça veut pas... asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 832 Karma: 344 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0

@Koreame

QUAND J'AI LU CE RESUME J'AI CRU QUE C'ETAIT LE COEUR QUI PILOTAIT L'HELICOPTERE.

D'accord, mais pas besoin de crier. Citation :D'accord, mais pas besoin de crier. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1265 Karma: 1026 Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... Re: Après le crash d'un hélicoptère transportant un ... 0 Et le masque ?

Et les gants ?

Et les gestes barrière ?



Oui, c'est pas faux... On s'en tape...



