Vidéo : David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères

Dans sa chronique "Suisse ?" de l'émission 52 minutes, David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères



Vidéo (4mn59s) : Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères?





Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 932 Karma: 308 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 Il résume bien Genève ! walden Je viens d'arriver Inscrit le: 30/4/2015 Envois: 61 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 Génial! Franchement la RTS("passe moi les jumelles" est excellent aussi), c'est quand même d'un autre niveau que nos chaines de propagandes françaises Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 987 Karma: 1249 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 1 J'ai envie de mettre ma tete dans le jet d'eau... Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 264 Karma: 86 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 2 Je possède des thunes (ouaiii), je suis à l'aise financièrement.



Je l'ai dans la tête pour la journée. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 479 Karma: 335 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 Réponse non esprit Koréus : toute l' ambiguité de nos sentiments ... vaut il mieux posséder des produits asiatiques suffisants pour avoir l' heure ou des produits obligatoirement haut de gamme européens qui donnent des heures de travail à une main d' oeuvre qualifiée .



Pour moi , c' est une facette du ruissellement ..on évoque la fabrication d' une montre de luxe et on observe toutes les étapes pour arriver au client .



Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 855 Karma: 959 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 2 J'ai cliqué sans grande attente mais finalement c'était bien et ça résume très bien le produit.... d'ailleurs j'ose même pas montrer la vidéo à un mec que je connais qui parle souvent de ses Rolex tant ça me paraît vrai et potentiellement vexant Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8936 Karma: 22300 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 1 Pour savoir l'heure?... gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 54 Karma: 53 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 1 Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est exactement le même principe que d'acheter une BMW / Audi / Mercedes / Ferrari ... c'est juste pour s'afficher. Je vois déjà ceux qui vont me parler des "sensations" ; à 130 km/h ça fait pas beaucoup moins de bruit qu'une golf. Je vais aller plus loin en disant que ceux qui ont vraiment beaucoup de sous se font discrets.

Je vois déjà ceux qui vont me parler des "sensations" ; à 130 km/h ça fait pas beaucoup moins de bruit qu'une golf.

Je vais aller plus loin en disant que ceux qui ont vraiment beaucoup de sous se font discrets. Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 397 Karma: 930 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 Mais du coup, il est quelle heure? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2388 Karma: 516 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 2 J'ai pas regardé ça m'a soulé dès les premières secondes.



Mais dans les montres Suisse, certes il y a avant tout la marge lié à l'image de marque, mais c'est aussi des mécanisme super technique.



Pourquoi acheter un Iphone pour jouer à Candy Crush alors qu'un Wiko à 30€ ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une maison alors qu'on pourrait vivre dans un studio ?

Pourquoi acheter une télé full hd alors qu'une tv écran cathodique de la casse ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une montre précise qui durera toute ta vie alors qu'une montre de la foire fouille donne la même heure ?



@gr4sd0ubl3

Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est exactement le même principe que d'acheter une BMW / Audi / Mercedes / Ferrari ... c'est juste pour s'afficher.

Je vois déjà ceux qui vont me parler des "sensations" ; à 130 km/h ça fait pas beaucoup moins de bruit qu'une golf.

Je vais aller plus loin en disant que ceux qui ont vraiment beaucoup de sous se font discrets.



Mec, tu confonds la "montée en gamme" et le luxe.



Il faut être honnête, il y a plus d'une différences entre une Dacia et une Ferrari, mais il y a aussi des points communs : 4 roues, un moteur, des sièges et les 2 atteignes la vitesse de 130 Km/h.



Je ne dis pas que cela est justifié, je dis juste que des différences existes.



Après, comme il dit : "j'ai les thunes... Ouais mais je suis un connard".



Je dirais plutôt :"j'en fais ce que je veux".







momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2080 Karma: 1337 En ligne ! Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 1 @poiuytreza525 C'est dommage que tu n'ai pas regardé et critiqué du coup. Oui c'est cliché mais c'est le principe de l'humour et, si tu avais regardé jusqu'au bout, tu aurais vu qu'à la fin il finit par acheter aussi un montre suisse. Je trouve cette chronique très drôle et j'ai adoré la phrase "tu peux imiter les accents de pays développés, c'est pas raciste"

Citation : J'ai pas regardé ça m'a soulé dès les premières secondes.



Mais dans les montres Suisse, certes il y a avant tout la marge lié à l'image de marque, mais c'est aussi des mécanisme super technique.



Pourquoi acheter un Iphone pour jouer à Candy Crush alors qu'un Wiko à 30€ ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une maison alors qu'on pourrait vivre dans un studio ?

Pourquoi acheter une télé full hd alors qu'une tv écran cathodique de la casse ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une montre précise qui durera toute ta vie alors qu'une montre de la foire fouille donne la même heure ?



C'est dommage que tu n'ai pas regardé et critiqué du coup. Oui c'est cliché mais c'est le principe de l'humour et, si tu avais regardé jusqu'au bout, tu aurais vu qu'à la fin il finit par acheter aussi un montre suisse.

-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3645 Karma: 1324 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 @gr4sd0ubl3 Oh ben à part la Ferrari, c'est quand même plus confortable aussi. Et pourquoi supporter le bruit d'une Golf diesel alors qu'on a les moyens d'entendre un V8 essence? @poiuytreza525 Tu admettras que seul ton dernier exemple donne le même résultat finalement. Donc la question de la vidéo est justifiée!

@gr4sd0ubl3

Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est exactement le même principe que d'acheter une BMW / Audi / Mercedes / Ferrari ... c'est juste pour s'afficher.



Oh ben à part la Ferrari, c'est quand même plus confortable aussi.

Et pourquoi supporter le bruit d'une Golf diesel alors qu'on a les moyens d'entendre un V8 essence?





Citation :

@poiuytreza525

Pourquoi acheter un Iphone pour jouer à Candy Crush alors qu'un Wiko à 30€ ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une maison alors qu'on pourrait vivre dans un studio ?

Pourquoi acheter une télé full hd alors qu'une tv écran cathodique de la casse ferait très bien l'affaire ?

Pourquoi acheter une montre précise qui durera toute ta vie alors qu'une montre de la foire fouille donne la même heure ?



Tu admettras que seul ton dernier exemple donne le même résultat finalement. Donc la question de la vidéo est justifiée! Citation :Oh ben à part la Ferrari, c'est quand même plus confortable aussi.Et pourquoi supporter le bruit d'une Golf diesel alors qu'on a les moyens d'entendre un V8 essence?Citation :Tu admettras que seul ton dernier exemple donne le même résultat finalement. Donc la question de la vidéo est justifiée! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1244 Karma: 2976 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 @poiuytreza525

Tu esquives le vrai sujet.

Pourquoi acheter une montre à 2.000.000€, qui ne donne pas mieux l'heure qu'une montre à 5.000€, qui ne donne pas mieux l'heure qu'une montre à 200€ ? Michrone Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2011 Envois: 48 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0 @gr4sd0ubl3 pour avoir roulé en Hyundai, puis Renault puis Peugeot et maintenant en BMW, je peux te dire que ce n’est pas juste une question de « j’ai du fric ». Niveau confort, ça n’a rien à voir.

C’est comme regarder un film diffusé en stéréo assis sur un tabouret ou regarder un film au cinéma en Dolby Atmos assis dans un super siège.

A la fin t’as vu le même film, mais t’en auras pas le même souvenir.



Après, on est bien d’accord: est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là?



En ce qui me concerne, j’habite en Belgique et c’est une voiture de société. Je n’aurais clairement pas pu acheter la même avec mes fonds propres... ou plutôt j’aurais mis l’argent dans autre chose(genre une montre Suisse :-D) poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2388 Karma: 516 Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... Re: David Castello-Lopes nous explique pourquoi les gens ... 0

@-MaDJiK-

@corent2

@poiuytreza525

Tu esquives le vrai sujet.

Pourquoi acheter une montre à 2.000.000€, qui ne donne pas mieux l'heure qu'une montre à 5.000€, qui ne donne pas mieux l'heure qu'une montre à 200€ ?



A 2.000.000 ça ne sert à rien mais si tu as autant pour une montre c'est que tu sais plus quoi faire de ton argent donc bon, ça ou autre chose c'est pareil.



Ça ce voit que vous n'y connaissez rien en montre et en mécanisme, c'est vraiment super technique et pointu, pour ma part je comprends qu'on puisse apprécier ça, sans parler d’esthétique.



Une montre à 200€ te fera pas toute ta vie à moins d'avoir de la chance et de la réparer plusieurs fois, celle à 5000€ sera garantie à vie, et c'est autre chose, c'est comme une voiture de sport mais au poignet, pourquoi en prendre une qui peut rouler à 300km/h si on est limité à 130 ? ... Citation :A 2.000.000 ça ne sert à rien mais si tu as autant pour une montre c'est que tu sais plus quoi faire de ton argent donc bon, ça ou autre chose c'est pareil.Ça ce voit que vous n'y connaissez rien en montre et en mécanisme, c'est vraiment super technique et pointu, pour ma part je comprends qu'on puisse apprécier ça, sans parler d’esthétique.Une montre à 200€ te fera pas toute ta vie à moins d'avoir de la chance et de la réparer plusieurs fois, celle à 5000€ sera garantie à vie, et c'est autre chose, c'est comme une voiture de sport mais au poignet, pourquoi en prendre une qui peut rouler à 300km/h si on est limité à 130 ? ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.