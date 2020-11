Vidéo : Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Posté par foetis

Kristian Tysee, fan de l'univers Stargate, a fabriqué une porte des étoiles à l'aide d'une imprimante 3D et d'un nano-ordinateur.



Vidéo (3mn19s) : Une porte des étoiles





NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 122 Karma: 321 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 Magnifique !:o

Franchement, chapeau !



Franchement, chapeau !

Par contre, le mec est meilleur ingénieur que monteur vidéo, parce que le générique et les sons complètement saturés, ça brise un peu l'immersion x) Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6056 Karma: 2515 En ligne ! Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1856 Karma: 3375 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0



Ou seulement 2 périodes de confinement.





"18 mois de travail ont été nécessaires pour la fabrication de cette porte des étoiles."Ou seulement 2 périodes de confinement.Ohhh ça va ! 3 fois rien. arcadja Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2019 Envois: 9 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 1 arf arf arf il peut meme pas la tester elle est trop petite ^^ Bob5chars Je viens d'arriver Inscrit le: 18/10/2018 Envois: 38 Karma: 117 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 JAFFA KRI Djoach Je masterise ! Inscrit le: 13/8/2008 Envois: 3938 Karma: 2137 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0



C'est totalement inutile et donc rigoureusement indispensable ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 967 Karma: 1562 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4154 Karma: 6388 En ligne ! Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 1 Comme le dirait ma femme "c est un nid a poussière ce truc!" MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1193 Karma: 1981 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 Elle est exactement comme celles du film et des séries : elle marche pas pour de vrai. SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 180 Karma: 313 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 Je veux ! Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 947 Karma: 174 Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 MYRRZINN



Oué mais elle a un nano ordinateur elle, ça rigole pas. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1142 Karma: 1823 En ligne ! Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles Re: Un fan de Stargate fabrique une porte des étoiles 0 Et l'iris ?!