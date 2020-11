Vidéo : Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (Arte) Posté par _Servietsky_

L'art français de la contrepèterie dans cet épisode de l'émission « Karambolage » diffusée sur Arte.



Vidéo (3mn42s) : Vous avez le choix dans la date ? (Karambolage)





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 970 Karma: 1589 Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... 9 @MYRRZINN

C'est ta vidéo, ton moment de gloire ! Vas-y tu peux te lâcher !



C'est ta vidéo, ton moment de gloire ! Vas-y tu peux te lâcher ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14646 Karma: 18530 Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... 6



J'aime bien celle-là : "Emmanuel Macron nous a dit 2 gros mois".

Punaise j'allais faire la meme mdr, tu m'a devancé

greenysnaky Je masterise ! Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 2032 Karma: 1524 Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... 0 @SeyoS C'est de l'humour allemand, c'est normal, circulez messieurs dames.



J'aime bien celle-là : "Emmanuel Macron nous a dit 2 gros mois". Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 280 Karma: 213 Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... 1 @greenysnaky Les nazis vident les nazis... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2370 Karma: 5380 Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... 0 la contrepèterie , l'art de décaler les sons ! LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1548 Karma: 1071 Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l’art français de la contrepèterie (A... 3



il fait Beau et CHaud est la plus basique et compréhensible des contrepèteries. La moins drôle aussi sans doute.

c'est Long comme laCune => c'est con comme la lune

la cÔTE d'azUR => la cure d'azote

fOND de tEINT => faim de thon

grEce histOrique => grosse histérique

GRos Bec => beau grec

j'en Perds mon laTin => j'enterre mon lapin



etc ...



Bien sûr une ecrasante majorité ont ce côté "grivois" comme elle le dit si bien, mais ce n'est pas exclusif et tant mieux ! Le jeu de mot sera toujours plus important qu'une simple perversion sexuelle.



Hmmm je ne suis pas d'accord sur le principe que la contrepèterie doit toujours avoir un côté "porno"... C'est très réducteur et décevant.

il fait Beau et CHaud est la plus basique et compréhensible des contrepèteries. La moins drôle aussi sans doute.

c'est Long comme laCune => c'est con comme la lune

la cÔTE d'azUR => la cure d'azote

fOND de tEINT => faim de thon

grEce histOrique => grosse histérique

GRos Bec => beau grec

j'en Perds mon laTin => j'enterre mon lapin

etc ...

Bien sûr une ecrasante majorité ont ce côté "grivois" comme elle le dit si bien, mais ce n'est pas exclusif et tant mieux ! Le jeu de mot sera toujours plus important qu'une simple perversion sexuelle.

EDIT: j'oubliais le pourtant fameux "Mammouth écrase les prix"

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2370 Karma: 5380 Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... 0 @LinkSaga oui mais le pope qui réclame un graphiste ?

@LinkSaga

[...]

il fait Beau et CHaud est la plus basique et compréhensible des contrepèteries. La moins drôle aussi sans doute.

[...]





Pas forcément.

Je la prends comme second exemple quand j'explique le principe de contrepèterie.



Citation :

"Une cuvette pleine de bouillon" donnera "Une buvette pleine de couillons".

Il existe aussi des contrepèteries Belges : "Il fait beau et chaud".





Pour le coup, c'est sans pornographie comme tu l'indiques si bien et ça donne 2 exemples simples dont le deuxième fait sourire sur un cliché que nous prêtons à nos amis Belges.







@LinkSaga

[...]

il fait Beau et CHaud est la plus basique et compréhensible des contrepèteries. La moins drôle aussi sans doute.

[...]

Pas forcément.

Je la prends comme second exemple quand j'explique le principe de contrepèterie.

Citation :

"Une cuvette pleine de bouillon" donnera "Une buvette pleine de couillons".

Il existe aussi des contrepèteries Belges : "Il fait beau et chaud".

Pour le coup, c'est sans pornographie comme tu l'indiques si bien et ça donne 2 exemples simples dont le deuxième fait sourire sur un cliché que nous prêtons à nos amis Belges.

Je vous laisse sur ma double favorite : Le plan de Gaulle a déchiré le cœur de Massu.

DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3774 Karma: 848 En ligne ! Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... Re: Karambolage sur l'art français de la contrepèterie (A... 0