Vidéo : La musique de Jingle Bells avec un feutre Posté par Koreus

Jouer la musique de Jingle Bells en écrivant avec un feutre sur une feuille de papier.



Vidéo (23s) : Jingle Bells avec un feutre





Sur le même sujet :

Vidéo : Jingle Bells avec un peigne Vidéo : « Vive le vent » avec des clés plates Vidéo : Il joue Jingle Bells au trombone à ses vaches Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 989 Karma: 1259 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 1 Et le resultat ? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5950 Karma: 1407 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0 Génial ^^ AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 245 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 3



Jingle Boobs par Sara X Koreus c'était mieux avant : LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3495 Karma: 8826 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 1



bon en même temps je préfère qu'on parle de Noël que de l'autre truc qui nous occupe en ce moment alors ça y est, 11 novembre, ça commence...bon en même temps je préfère qu'on parle de Noël que de l'autre truc qui nous occupe en ce moment bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1012 Karma: 395 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0 Ca correspond à une vraie formule? Si oui laquelle et à quoi correspond-elle? Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 555 Karma: 199 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0

@bidoop

Ca correspond à une vraie formule? Si oui laquelle et à quoi correspond-elle?



Visible, c'est une fraction avec comme numérateur un réel et comme dénominateur un prédicat. Donc ça va pas trop ensemble.



Et tu as aussi le "2/4", mais là c'est un détail. Citation :Visible, c'est une fraction avec comme numérateur un réel et comme dénominateur un prédicat. Donc ça va pas trop ensemble.Et tu as aussi le "2/4", mais là c'est un détail. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 637 Karma: 764 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 1

Boards of Canada - Music Is Math bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1012 Karma: 395 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0 Programaths Oui le 2/4 j'avais vu mais le reste c'est du gros flou. Merci pour ta réponse. Oui le 2/4 j'avais vu mais le reste c'est du gros flou. Merci pour ta réponse. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 495 Karma: 1728 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0 Il n'y a qu'à moi que le frottement du feutre sur le papier donne des frissons dans le dos, genre ongles sur un tableau? alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7760 Karma: 3276 Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre Re: La musique de Jingle Bells avec un feutre 0 Bien, maintenant : "le vol du bourdon" ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.