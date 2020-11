Vidéo : Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant les gens faire la queue au McDrive Posté par Koreus

Un restaurateur est dégouté de voir les gens faire la queue au McDrive, alors que lui a fait 4 commandes à emporter le soir





Vidéo (2mn35s) : Un restaurateur dégouté de voir les gens faire la queue au McDrive (Pontivy)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un restaurateur pète un plomb à cause des commentaires TripAdvisor Vidéo : Coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 374 Karma: 437 En ligne ! Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 6 Le mec ( même si je comprends sa colère c'est normal ) tu vas sur son site et même pas il indique qu'il vend à emporter. Si ça se trouve il n'est même pas sur Uber Eats ni rien ( pas spécialement fan d'Uber Eats, mais c'est là que vont beaucoup de gens ). Comment les gens sont censés le connaître ? À un moment, faut aussi se remettre en question je trouve et s'adapter un minimum.



Beaucoup de commerçants pensent encore qu'Internet ça ne sert à rien ou que c'est à négliger et après s'étonnent de ne pas toucher les clients d'enseignes bien installées sur le net. Faudrait se réveiller aussi.



Pour un site Internet sur mesure, contactez-moi en privé. Merci. erragan Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 2136 Karma: 558 Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 1

la gastronomie est un art de vivre que je me révolte en voyant des gens faire la queue pour manger ça !!!

Moi c'est en tant que Français amateur de cuisine et citoyen d'un pays oùla gastronomie est un art de vivre que je me révolte en voyant des gens faire la queue pour manger ça !!! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1459 Karma: 1365 Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 1 @Vassili44

Bien vu.



Et sur sa page Facebook sa dernière publication date de... 2018... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3506 Karma: 8839 Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 0 C'est ptet' parce qu'il n'est pas déguisé en clown et que c'est pas un restaurant familial son fastfood à lui...







Enfin, je dis ça, je dis rien... je préfère dînner chez le roi. Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 374 Karma: 437 En ligne ! Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 0

@Schau

@Vassili44

Bien vu.



Et sur sa page Facebook sa dernière publication date de... 2018...



Le pire ce serait que du coup sa vidéo marche si bien ( ce qui semble être bien parti ) qu'il se retrouve envahi de clients, qu'il ne comprenne pas pourquoi, qu'il n'ait pas anticipé, ne puisse pas répondre à la demande et finisse par voir ses clients partir pour le Mac Do. Alors là on aurait un méga combo ! Citation :Le pire ce serait que du coup sa vidéo marche si bien ( ce qui semble être bien parti ) qu'il se retrouve envahi de clients, qu'il ne comprenne pas pourquoi, qu'il n'ait pas anticipé, ne puisse pas répondre à la demande et finisse par voir ses clients partir pour le Mac Do. Alors là on aurait un méga combo ! xeleader Je viens d'arriver Inscrit le: 20/3/2011 Envois: 92 Karma: 192 En ligne ! Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 0 @Vassili44 Alors je suis pas allé voir son site, et j'imagine bien qu'il a pas le meilleur du marketing pour attirer ses clients..



Mais le problème n'est pas là. Un restaurant, sa principale pub, c'est d'être visible dans un quartier et d'être connu par les gens du coin.

Il a pas 1 millième du budget qu'a Macdo pour hameçonner ses clients, surtout pour un truc sur internet qui lui est quasi inutile en temps normal.



Alors certe il pourrait s'adapter, certe j'imagine qu'il est peut-être pas très "numérique", mais dans une période un peu spéciale comme celle-ci, c'est surtout à la population de faire un effort et de privilégier les restos du coin plutôt que ces grandes entreprises qui ne souffre absolument pas de la crise.



Et c'est valable pour tous les autres commerçants bien sûr... Sacch Je m'installe Inscrit le: 10/10/2011 Envois: 336 Karma: 341 En ligne ! Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... Re: Un restaurateur pousse un coup de gueule en voyant le... 0 Une grosse partie des restaurateurs nous servent du réchauffé de plats METRO, du tout prêt... Jusqu'à présent on payait pour l'ambiance de l'endroit, pas toujours pour le goût. Marre de la classique carte des desserts : mousse au chocolat, crèmes brulées ou profiteroles, 6 à 8 euros, tous identiques d'un restaurant à un autre.

Alors entre cette parodie de gastronomie française ou le macdo...

S'il ne supporte pas la vue de consommateurs au drive du mac do (ce qui a toujours existé), c'est qu'il ne supporte pas la liberté.

Si ses plats étaient incroyables, il ne souffrirait pas de la concurrence. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.