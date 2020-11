Vidéo : Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Posté par Koreus

Une amusant se tient pas le bon enfant dans ses bras à l'intérieur d'un magasin.



Vidéo (30s) : Une maman se trompe d'enfant dans un magasin





Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2614 Karma: 4498 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 3 ça aurait pu très mal tourner Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2446 Karma: 1171 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 2 Ca aurait était un mec, l'ambiance serait tout autre... Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1304 Karma: 1318 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 7 Une amusant se tient pas le bon enfant dans ses bras à l'intérieur d'un magasin.



J'ai bleu me manger dans la tête à l'envers du décors...



J'ai bleu me manger dans la tête à l'envers du décors... Citation :J'ai bleu me manger dans la tête à l'envers du décors... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14654 Karma: 18576 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 3

@Interfector

Citation : Une amusant se tient pas le bon enfant dans ses bras à l'intérieur d'un magasin.



J'ai bleu me manger dans la tête à l'envers du décors...



Je coupe le cordon et je mange un frère Jacques. Camembert jaune ! Citation :Je coupe le cordon et je mange un frère Jacques. Camembert jaune ! Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 145 Karma: 473 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 0 - Merci de m'avoir prévenue madame, bonjour chez vous ! Allez viens Sylvie.

- Madame !! Madame !!!

- Quoi encore ? Bonjour monsieur ?

- Vous partez avec mon Caddie.

- Ah ? Oups ! En effet, c'est qu'ils se ressemblent tous vous comprenez...

- Ben oui, je comprends, oui...

- Donc euh... Désolé du dérangement ! Et le mien, du coup... il est... euh...

- Là-bas...

- Ah !!! Merci !!! Allez Sylvie !

- Vous tenez une poupée madame. Vous êtes au rayon jouets. Votre petite est plus loin.

- Je vous en prie monsieur, RESTEZ CORRECT !!! Je sais quand même faire la différence entre ma fille et une poupée, cessez de me prendre pour une irresponsable !!

* Votre attention s'il vous plaît, la petite Sylvie attend sa maman à l'accueil du magasin. * alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7769 Karma: 3290 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 4 Qui sait ? Elle s'était peut-être aussi trompée de papa ... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 374 Karma: 441 Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 2 Il m'est arrivé exactement la même chose avec la femme d'une pote. Quel maladroit je fais. C'est dingue !Il m'est arrivé exactement la même chose avec la femme d'une pote. Quel maladroit je fais. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 382 Karma: 222 En ligne ! Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin Re: Quand une maman se trompe d'enfant dans un magasin 1 "Une amusant se tient pas le bon enfant dans ses bras à l'intérieur d'un magasin."



