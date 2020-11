Vidéo : Un jeune homme chante avec un maquillage rouge et bleu Posté par Koreus

Sur TikTok, Igor s'amuse à faire du playback sur une chanson du duo argentin Pimpinela



Vidéo (15s) : Chanter ave un maquillage rouge et bleu





Vidéo : Quand tes voisins font la fête Vidéo : Chanter Bohemian Rhapsody avec son miroir Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3512 Karma: 8879 En ligne ! Re: Un jeune homme chante avec un maquillage rouge et bleu Re: Un jeune homme chante avec un maquillage rouge et bleu 1

