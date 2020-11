Vidéo : Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Leclerc de Baléone (Corse) Posté par Skwatek

Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Leclerc de Baléone, près d'Ajaccio, en Corse.





Vidéo (1mn34s) : Tunnels de désinfection à Leclerc





Disinfection tunnels: potentially counterproductive in the context of a prolonged pandemic of COVID-19

Voilà voilà... piopioS Je viens d'arriver Inscrit le: 24/12/2018 Envois: 3 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0 J'aimerais bien connaître la composition du spray qu'on te jette sur la gueule. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1420 Karma: 2438 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 1 Musique: Epidemic sound maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 95 Karma: 462 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 1 Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3337 Karma: 1491 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0

Evidemment qu'ils ne prennent votre T° sur vos mains...

Sa machine envoie des nanoparticules de 5G sous la peau !

Une T° de 35.8°C... 35.8 c'est son nouveau code barre !

Ils ne m'auront pas comme ça.

Sa brume désinfectante la... N'importe quoi...

Connaissez-vous les chemtrails des avions !

On va vaporiser ce produit chimique directement sur nous !

Non Non et Non!



Juste au cas où, mon post ce lis comme ça :

Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 63 Karma: 214 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 1 "La personne est desinfecté de tous virus et de tous champignons"



Putain c'est magique, qu'est ce qu'on se fait chier a aller voir un médecin, prendre des médocs sur plusieurs semaines avec potentiellement des effets secondaires etc.

Donc si j'ai le virus de la grippe, ebola ou des champignons entre les orteils je passe la dedans et je suis guerri?



CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14663 Karma: 18602 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 1 Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8978 Karma: 22362 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0 Vous navigateur est trop vieux gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 248 Karma: 259 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0

@Adriano_

Je vais vous dire...Les enflures !

Evidemment qu'ils ne prennent votre T° sur vos mains...

Sa machine envoie des nanoparticules de 5G sous la peau !

Une T° de 35.8°C... 35.8 c'est son nouveau code barre !

Il ne m'auront pas comme ça.

Sa brume désinfectante la... N'importe quoi...

Connaissez-vous les chemtrails des avions !

On va vaporiser ce produit chimique directement sur nous !

Non Non et Non!



Mouhaha , il est collector ce post, plus marrant que l'article .

Des nanoparticules de 5G ???? Excellent !! Oublie pas tes petites pilules ce soir et bonne nuit.



Sinon je m'en fait pas pour les grandes surfaces, le prix de ce genre de truc ça doit pas les effrayer.

D'ailleurs marrant de les voir jouer les victimes avec la fermeture des rayons non essentiels, et d'avoir aucuns scrupules a utiliser massivement le chômage partiel malgré des chiffres plus que corrects. Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3337 Karma: 1491 Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0 @gunnar230

Bonne nuit.

Je ne prend pas mes pilules, ils mettent de l'autisme dedans ! Patlegame Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2020 Envois: 1 En ligne ! Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0



Quand j'ai vu ca, haha !



Je voulais savoir à quel puissance "leur tunnel" fonctionnait pour les UV ?! plus qu'un banc solaire ? moins ? Radioprotection ?

Et bha j'ai pas trouvé , par contre ! j'ai trouvé un communiqué de la CSS (Conseil supérieur de la santé en Belgique, oui je suis belge)

Et bien je vous la donne dans le mille



Je cite " : CSS émet un avis fortement défavorable à la mise en circulation et la généralisation de

cette technique en Belgique. Une interdiction devrait même être envisagée par les

autorités. Une communication claire à la population et aux secteurs qui désirent tester

cette technique (probablement pour des raisons marketing) doit être rapidement

assurée"





les raisons sont au final plus pour le gaz "ozone" qui projette sur les gens que les UV.

Vive les patho pulmonaire

Voila c'était juste une petite info comme ca, Bonne journée Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5281 Karma: 4995 En ligne ! Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0 @Adriano_

Va donc, espèce d'acrostiche !!! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5281 Karma: 4995 En ligne ! Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0 @Supernaz

Peut-être mais pas des fautes d'orthographe. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5281 Karma: 4995 En ligne ! Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... Re: Des tunnels de désinfection à l'hypermarché Lecl... 0

Triste époque...

Les gens se font ultravioler et tout le monde est content ?