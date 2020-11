Vidéo : Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto au Canada Posté par LeFreund

A Toronto au Canada, un motard a renversé un cycliste, qui tournait à droite, en le doublant par la droite. Qui est en tort ?



Vidéo (2mn28s) : Motard vs Cycliste à Toronto (Road Rage)





Sur le même sujet :

Vidéo : Fin inattendue pendant un road rage Vidéo : Road Rage au Havre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1581 Karma: 328 En ligne ! Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 2 Tu fais du vélo et tu as des écouteurs ? rien que pour ça déjà , dégage ... Pantere_Rose Je viens d'arriver Inscrit le: 20/3/2017 Envois: 73 Karma: 50 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 1 Si je peux me permettre je suis un peu de l'avis de tout le monde.



Le cycliste fait n'importe quoi, ne respecte pas le feu rouge et change de voie pour ensuite tourner sans tourner la tête.



Le motard roule trop vite et de façon beaucoup trop agressive en aglomération. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1069 Karma: 3005 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0 Je ne sais pas qui est le plus en tord ici, mais c'est certainement pas à leurs assureurs qu'il faut demander, on sait très bien comment fonctionne leur impartialité.



edit: après pour être cycliste, déjà les écouteurs c'est non (même si ça au moins le mérite de ne pas couper des sons alentours comme les casques mais bon c'est non quand même) et ensuite jamais je tourne sans regarder comme il le fait. Même si je suis dans mon bon droit, se manger un parechoc à 50km/h je préfère éviter. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 324 Karma: 406 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0 Le motard est, pour moi, en faute dans ce cas-ci avec son doublement par la droite.

Ça n'empêche pas le cycliste d'être un peu con pour son grillage de feu et ses écouteurs. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5283 Karma: 4998 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0

La vidéo est déjà passée :



Les Inconnus - I Fuck You Où il est le phoque dont ils parlent sans arrêt ?La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1999142 Les Inconnus - I Fuck You fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 321 Karma: 775 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0 @pasdebol



Le cycliste est très clairement sur la voie de gauche et retourne au dernier moment sur la voie de droite. Il n'y a pas à tergiverser 100 ans, il est en tort. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 323 Karma: 855 En ligne ! Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0 Que le cycliste grille le feu ou que le motard roule trop vite c'est hors sujet par rapport à l'accident. Moi ce que je vois c'est un cycliste sur la file de gauche qui coupe un motard en voulant tourner. The-Julien Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2019 Envois: 7 Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 1 L'un se met sur la fille de gauche pour tourner à droite et ne signale pas son intention de tourner. L'autre va beaucoup trop vite et double par la droite. L'un comme l'autre sont irresponsables. Je ne sais vraiment qui a le plus tord dans l'histoire pouette11 Je m'installe Inscrit le: 23/5/2011 Envois: 138 Karma: 178 En ligne ! Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 1 Le cycliste est en droit de griller des feux et de zigzaguer SI le motard dit que c'est la faute du motard le débat est clos sfxzeus Je suis accro Inscrit le: 8/2/2008 Envois: 755 Karma: 495 En ligne ! Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0 @The-Julien Je suis d'accord qu'il va trop vite, mais doubler par la droite ??? genre en ville t'a deux files, si celui à gauche n'avance pas tu n'avances pas ?? Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 619 Karma: 1088 En ligne ! Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... Re: Un Road Rage entre un motard et un cycliste à Toronto... 0



Et de toute façon, c'est la faute au motard, c'est un principe universel semble-t-il. Je n'ai pas trouvé cette vidéo très intéressanteEt de toute façon, c'est la faute au motard, c'est un principe universel semble-t-il. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.