Vidéo : Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (Gard) Posté par mahad

Une voiture roule à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence de la route nationale 106 près de Nîmes, dans le Gard.



Vidéo (1mn27s) : Voiture à contresens sur la nationale 106





diego64 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 43 Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 1 normal A comme Abruti!!!! Obviously Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 138 Karma: 532 Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 0 Comment ça une voiture ?! Il y en a des dizaines dans cette vidéo incluant celui qui film et qui s'arrête pour faire chier le seul qui va dans le bon sens ! daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 96 Karma: 142 Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 0 Apparemment elle est originaire d'Angleterre, et ayant le mal du pays du au confinement, elle a repris ses habitudes dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2373 Karma: 5396 En ligne ! Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 0 et il ne se rend même pas compte qu'il est à contre sens ???!!!



comment a t il eu son permis ? Easy-P Je viens d'arriver Inscrit le: 14/3/2017 Envois: 31 Karma: 59 En ligne ! Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 0 C'est a cause du cycliste qui a grillé le feu ! Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 29 Karma: 159 En ligne ! Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 1 En attendant, un grand merci au chauffeur poids lourd qui par sa bravoure à peut être fait éviter le pire. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1865 Karma: 3386 En ligne ! Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... Re: Une voiture à contresens sur la route nationale 106 (... 0

@Metamax

En attendant, un grand merci au chauffeur poids lourd qui par sa bravoure à peut être fait éviter le pire.



Bin vrai ça !



Et c'est avec ce genre de comportement à la noix et notre "trop" attentif sécurité routière que d'ici quelques années on va avoir le droit, dans nos voitures, à l'option :



"Evite de prendre les autoroutes à contre sens".