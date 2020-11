Vidéo : Une dépanneuse folle dans une rue de Londres Posté par Skwatek

Une dépanneuse tracte une voiture d'une manière un peu brutale dans une rue de Londres.





Vidéo (21s) : Dépanneuse folle





Sûrement une femme qui a pris la voiture de l'amante de son mari.

C'est pour un sketch c'est pas possible autrement

Une beetle, Abbey (Wood), Londres... hum... she has not got a ticket to ride.

Peut etre que...non attends...si ca se trouve il....naaan...ou alors...je sais pas en fait un..un tournage peut etre?...

On tourne le nouveau James Bond ?



où le patron de l'entreprise de dépannage explique qu'il vient de virer le chauffeur



J'suis peut être un peu parano mais je dirai que la première voiture est déjà endommagée avant le choc, de même que le van noir en troisième position. Ajouté à ça le cadrage douteux et la faible résolution de la vidéo et je vote pour la mise en scène



Non non ce n'est pas une mise en scène : Demolition derby: Tow truck driver smashes VW Beetle into FOUR parked cars on a London street

Scotland Yard mène une enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé. Heureusement que quelqu'un a filmé la scène.

On remarque l'efficacité notoire des coups de klaxons, toutes les voitures se sont écartées sous le passage.

je ne veux pas mourir avant de savoir pourquoi!!

Un camion plateau avec un dispositif à l'arrache pas du tout adapté pour tracter une voiture plutôt.

Un collègue passe derrière lui pour mettre sa carte de visite sur les pare-brises

@eviviom

je ne veux pas mourir avant de savoir pourquoi!!



Ça ressemble à un mec bourré qui a fait un accident et voulait dégager la voiture pour pas qu'on le retrouve, sauf qu'il a appelé un mec encore plus bourré que lui et pas équipé pour tracter une voiture...