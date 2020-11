Vidéo : Le son de son cœur après l'ajout d'une assistance ventriculaire gauche Posté par Koreus

Un homme nous fait écouter le son de son coeur après l'ajout d'une assistance ventriculaire gauche.



Vidéo (42s) : Le son de son cœur après l'ajout d'un LVAD





Sur le même sujet :

Vidéo : Régis transporte un coeur récupéré d'un hélicoptère accidenté Vidéo : Des plongeurs entendent un sonar Vidéo : L'effet chocolat chaud Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3538 Karma: 8962 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 1 Mais du coup si c'est ça qu'il entend en lui en permanence, est-ce que c'est pas un peu chians? eldran64 Garçon un Pastis Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 51 Karma: 54 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 9 On dirait que les chirurgiens se sont encore plantés... pourtant un photocopieur et un assistant cardiaque ça n'a pas la même gueule. Ju-dah Je suis accro Inscrit le: 8/2/2011 Envois: 1019 Karma: 881 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 0 j'en ai profité pour aller voir sa chaîne, bon c'est Tik To , mais c'est intéressant et à la fois amusant comment il parle et joue de sa condition. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9154 Karma: 6316 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 7 Vous navigateur est trop vieux erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2529 Karma: 1776 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 1 @LeFreund

j'avais entendu dire que certaines personnes pétaient un cable avec le cliquetis des valves mécaniques

ça rend dingue (le cliquetis est très aigü)



ici le son est plus grave, ça peut peut-être moins déranger





sinon niveau cicatrice, il a une belle grosse chéloïde... dommage... bon j'imagine que de là où il vient il s'en fout dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2376 Karma: 5407 En ligne ! Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 6



son dernier électrocardiogramme : Ishtu Chaleur ! Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 69 Karma: 157 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 0

@LeFreund

Mais du coup si c'est ça qu'il entend en lui en permanence, est-ce que c'est pas un peu chians?

Entre un son chiant auquel tu peux t'habituer et mourir, je pense que le choix est vite fait. Citation :Entre un son chiant auquel tu peux t'habituer et mourir, je pense que le choix est vite fait. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3538 Karma: 8962 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 4 Ishtu tu pourrais éditer ton commentaire et marquer "la question, elle est vite répondue" stp ? tu pourrais éditer ton commentaire et marquer "la question, elle est vite répondue" stp Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 991 Karma: 1261 Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... Re: Le son de son cœur après l'ajout d'une assi... 0 Je crois qu'il a reçu un fax Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.