Vidéo : Une employée de Subway s'endort en préparant un sandwich (États-Unis) Posté par Skwatek

Une employée d'un restaurant Subway dans l'Oregon s'endort en préparant un sandwich.







C'est une scène amusante, mais j'imagine qu'il y a une vie pas si drôle que ça derrière cette image.

greenysnaky Je masterise ! Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 2059 Karma: 1546 En ligne ! Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 9 C'est une scène amusante, mais j'imagine qu'il y a une vie pas si drôle que ça derrière cette image. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 317 Karma: 340 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 2 J'espère qu'elle s'est bien endormie et que c'était pas un malaise... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4188 Karma: 6427 En ligne ! Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 1

La casquette "vert Lagaff'" faut pas s etonner aussi... Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 12 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0

Boulots très mal payés, donc il faut en avoir 2, 3 ou plus pour subvenir à ces besoins, et tenter de mettre un minimum de coté pour affronter un coup dur, payer ses soins, les périodes de chomages, qques congés, sans quoi, en 2 semaines, c'est la rue.

La limite du modèle libéral est franchie. Quand serons nous une majorité à en être conscient ?

Le serons nous avons d'être à la rue ?



Boulots très mal payés, donc il faut en avoir 2, 3 ou plus pour subvenir à ces besoins, et tenter de mettre un minimum de coté pour affronter un coup dur, payer ses soins, les périodes de chomages, qques congés, sans quoi, en 2 semaines, c'est la rue.La limite du modèle libéral est franchie. Quand serons nous une majorité à en être conscient ?Le serons nous avons d'être à la rue ? Kleyth Je suis accro Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 504 Karma: 160 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 4 J'y crois moyen quand même, en théorie quand la casquette touche le plan de travail j'aurai fait un bond comme il faut (un peu comme dans le bus). Ou alors c'est la version après avoir déja fait les bonds ^^'.



moi je dirai même 4 ou 5 boulots sdfsdf Je m'installe Inscrit le: 4/2/2016 Envois: 148 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0 Tox ? forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 15 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0 C'est peut etre juste une antillaise, c'est leur rythme normal de travail La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 740 Karma: 3189 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 4 Moi ça me met mal à l'aise. Parce que dans les 50 hypothèses qu'on peut faire, beaucoup sont bien tristes.

Ça me met mal à l'aise parce que ça reflète aussi une partie de la société, celle qui, lorsqu'elle voit quelque chose de pas normal, filme plutôt que de venir en aide. Pire, elle filme et va diffuser sur le net la vidéo, quelque soit la réaction qu'aura l'entreprise derrière. Deathtruck Je viens d'arriver Inscrit le: 13/2/2018 Envois: 22 Karma: 67 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 2 Tarasbulba Je m'installe Inscrit le: 22/1/2018 Envois: 163 Karma: 178 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 2 Ce qui me choque surtout c'est le dude qui filme sans rien dire... Qui filme la personne qui fait ton dwich au subway ? Sérieusement ? vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 72 Karma: 158 Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0 Il m'est arrivé la même chose en nettoyant la cuisine du McDo où je bossais : je raclais l'eau et je me suis endormi ... C'est mon manager qui m'a réveillé en pensant que j'avais fait un malaise. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 961 Karma: 188 En ligne ! Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0 @Tarasbulba



Oui ou alors faut l'avoir vu venir ou c'est pas la première fois que ça lui arrive.



Mais sinon oui il faut être le dernier des crevards pour trouver ça drôle et le poster sur le net



Sinon il faut préciser les circonstances, attendre qu’elle se soit fait virer et poster ça pour dénoncer les conditions de travail. MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 281 Karma: 197 En ligne ! Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 1 J'ai déjà vécu ça quand j'étais étudiant, lors de ma première année quand les premières fois qu'on nous demandait de rédiger des rapports de projet devant faire minimum 100~150pages et que 5 jours avant la date butoir j'avais toujours rien fait, que les cours continuaient et que je devais quand même aller à mon p'tit boulot pour pouvoir manger autre chose que des pâtes à l'eau tiède, j'ai fait des sessions de 2 ou 3 jours sans dormir et bordel souvent au boulot je me sentais partir, je commençais même à faire des rêves chelous tout en étant debout et en faisant vaguement mon taff alors que je voulais juste "reposer mes yeux". Horrible comme souvenir.



Au moins ça m'a appris à mieux gérer mon temps et à plus me retrouver à 1 semaine ou 2 d'une date butoir avec un mont Everest de boulot à cause d'un excès de "ça va j'ai encore le temps !" AidenCrowl Chaleur ! Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 69 Karma: 229 En ligne ! Re: Une employée de Subway s'endort en préparant un ... 0 Si ça se trouve elle vient de faire un mini AVC et c'est grave