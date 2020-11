Vidéo : Comment se défendre face à quelqu'un de plus grand que soi Posté par Koreus

Pour se défendre face à quelqu'un de plus grand que soi, ne pas utiliser la force. Il faut être plus malin !





Vidéo (19s) : Se défendre face à plus grand que soi





Auteur Conversation

Angeus Je suis accro

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 0 Un bon coup dans les roubignoles et un coup de genou sur la tête après.

LeFreund Je masterise !

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 0 Ah la théorie et la pratique... c'est plus ce que c'était Sun Tsu...

nakag Je suis accro

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 0 Angeus Vous navigateur est trop vieux

La_Koukouille Je suis accro

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 10

Quand tu te prépares à un examen VS le jour de l'examen



Jinroh Je masterise !

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 0 Moui...c etais telephone mais c est propre.

Nark0t1k Je m'installe

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 3 Ca ma fait sourire ^^

Wiiip Je suis accro

Re: Comment se défendre face à quelqu'un de plus gra... 0

Enfin une démonstration réaliste !!!

C'est plus intéressant que les absurdités de taichi que l'on retrouve régulièrement.



Citation : @LeFreund

Ah la théorie et la pratique... c'est plus ce que c'était Sun Tsu...

Sun Tsu a écrit l'art de la guerre, pas l'art de la dispute entre 2 copains



Pour Sun Tsu, la technique pour éliminer un plus grand que soit, ce serait d'attaquer pendant son sommeil, empoisonner son repas, obtenir la trahison de ses proches, ou simplement piéger sa victime de la façon la plus fourbe possible.



