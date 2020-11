Vidéo : Le journaliste Akrobeto donne des résultats de football (Ghana) Posté par Skwatek

Le journaliste ghanéen Akrobeto donne des résultats de football de plusieurs championnats européens sur la chaîne UTV. Pas facile.







Vidéo (3mn47s) : Un journaliste donne des résultats de foot (Ghana)





Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 56 Karma: 289 En ligne ! Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 3 j'ai perdu un tympan quand il a commencé quand il s'est réveillé MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 74 Karma: 113 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Il part faire une sieste à la fin ? Il met un masque sur les yeux. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3555 Karma: 9017 En ligne ! Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 J'ai contrôlé, les résultats sont justes, bravo Monsieur Acrobateau SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 182 Karma: 318 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Il a un foutu accent ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 991 Karma: 1648 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Heureusement qu'il y a les sous-titres ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2378 Karma: 5423 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 2 comme on dit au Ghana , le bossu ne voit pas sa bosse ! Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 389 Karma: 230 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 4 J'ai toujours adoré les sketchs des Inconnus. ^^ MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1204 Karma: 2021 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 J'ai aimé quand il a voulu boire avec son masque. Il m'a rappelé le sketch d'Henri Salvador du mec qui fait la pub en direct pour de l'alcool. "Le gin" gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2917 Karma: 2430 En ligne ! Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0

@SeyoS

Il a un foutu accent !

Il force clairement dessus, comme sur son humour foireux.

Man tries to speak English Là-bas c'est un sport national de parler anglais.Man tries to speak English Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9159 Karma: 6338 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 1 Pas bien de laisser la vodka-orange sur le plateau ^^ Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 41 Karma: 77 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Wouahou, il m'a fait ma journée lui. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2917 Karma: 2430 En ligne ! Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Ustost Il ne faut pas trop se moquer, au Ghana, ils ont une vingtaine de langues parlées (



Mais sur la côte ou à Accra, si un Ghanéen te parle anglais avec un accent c'est surtout revendicatif, car au bureau il parlera un anglais british plutôt soutenu.

Là je persiste que le gars pousse son accent à l'extrême comme il invente un sketch à chaque prise d'antenne.



J'attends ta prestation en gaëlique breton



@Gudevski Excellent !! Il ne faut pas trop se moquer, au Ghana, ils ont une vingtaine de langues parlées ( source ), et l'anglais a été imposé par l'administration et est la langue principale à l'école. Mais à la campagne, ceux qui n'ont pas accès à l'école se débrouillent pour apprendre l'anglais comme ils peuvent.Mais sur la côte ou à Accra, si un Ghanéen te parle anglais avec un accent c'est surtout revendicatif, car au bureau il parlera un anglais british plutôt soutenu.Là je persiste que le gars pousse son accent à l'extrême comme il invente un sketch à chaque prise d'antenne.J'attends ta prestation en gaëlique bretonExcellent !! kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 154 Karma: 508 En ligne ! Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Des barres !



On dirait qu'il fait des crises d'épilepsie sérieux... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5296 Karma: 5007 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 1 gazeleau

Moi ! Je sais maintenant :

La vidéo est déjà passée :



How To Say Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Moi ! Je sais maintenant :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2085602 How To Say Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2211 Karma: 2543 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Bon moi ça m'a pas fait rire.



Le type est apparemment "acteur, comédien et présentateur de télévision ghanéen. Il a été présenté dans plus de 100 films Kumawood et est connu par la taille de son nez".



Si c'est de l'humour, je ne trouve pas ça drôle.

Si ça n'est pas de l'humour, la question est, qu'est-ce que c'est ? Dyslexie ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6523 Karma: 1955 Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... Re: Le journaliste Akrobeto donne des résultats de footba... 0 Le journaliste ghanéen Akrobeto

« Journaliste » ?