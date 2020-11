Vidéo : Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voiture (Russie) Posté par Skwatek

Un automobiliste a une surprise en retirant la neige de sa voiture à Vladivostok, en Russie.







Vidéo () : Surprise en déneigeant sa voiture





Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6113 Karma: 2547 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 Vaut mieux la voiture que lui, il a eu chaud. Mowjoh Je viens d'arriver Inscrit le: 11/2/2010 Envois: 10 Karma: 50 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 C'est toujours impressionnant de voir à quel point quelques secondes peuvent tout changer, ça me rappelle le panneau de verre tombé d'un chantier qu'a failli déglinguer quelqu'un Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1635 Karma: 1012 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 La russie tombe en ruine. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3704 Karma: 15235 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 3 Faut voir le bon côté des choses : il a plus besoin de déneiger la voiture ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 378 Karma: 624 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 4 delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 474 Karma: 1032 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 2 La peinture est foutue maintenant, et c'est dur à ravoir une telle rayure. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 424 Karma: 779 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 Par chance, l'homme n'a pas été blessé tué sur le coup.



C'est fou de voir qu'a quelques centimètres près, cette vidéo ne passait pas en article. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9167 Karma: 6345 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 Il devrait jouer à la loterie avec une chance comme ça. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2925 Karma: 2438 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 2 Je vous rassure, la dalle n'a rien. Elle sera remise en place avec 2 bouts de chatterton. raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 71 Karma: 60 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 1 Pour une fois le "par chance" n'est pas galvaudé.

Le bol du mec:

- 1 il ne rentre pas direct dans sa voiture car il doit déneiger

- 2 il pense à regarder vers le haut dès qu'il entend un petit bruit Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 64 Karma: 235 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 1 Hop, déneigée ! Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 339 Karma: 261 Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 Je savais que le Boeing 737 Max allait revoler ces jours, mais je ne savais pas que c'était en Russie ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 994 Karma: 1662 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 Je suis désolé et peiné pour lui, mais j'ai rigolé ! gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 255 Karma: 265 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0 cyka blyat karashu Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2010 Envois: 92 Karma: 111 En ligne ! Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... Re: Un automobiliste a une surprise en déneigeant sa voit... 0