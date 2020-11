Vidéo : Une automobiliste essaie de passer sous une barrière de parking Posté par Koreus

Dans un parking souterrain, une automobiliste essaie de passer sous une barrière.



Vidéo (8s) : Quand tu sais pas si ça passe





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3706 Karma: 15246 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 Comme dit le dicton: ça passe ou ça carglass. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 381 Karma: 637 En ligne ! Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 2 Ça va être compliqué de réparer, car l'impact est plus grand qu'une pièce de 2€. Mais, il pourra toujours venir pour lui injecter sa résine spéciale. Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 57 Karma: 300 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 1 Je la repasse en boucle, je me lasse pas. ça t'apprendra a être trop pressée !!! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 381 Karma: 637 En ligne ! Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 @Rico_bzh



Surtout que le bruit est magique. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 76 Karma: 115 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 Mhhh. Ça passe pas. Redfrog Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2004 Envois: 99 Karma: 80 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0



c'est pas la première qui défonce un barrière (ou la sa voiture) en pensant qu'elle va s'ouvrir oui enfin il semble peut être plus simple d'interpréter "ça passe" dans le sens "barrière qui s'ouvre" plus que d'essayer de "passer dessous" . ça n'enlève pas le fait qu'a cette distance elle aurait du comprendre que la barrière n'allait pas s'ouvrirc'est pas la première qui défonce un barrière (ou la sa voiture) en pensant qu'elle va s'ouvrir gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 256 Karma: 266 En ligne ! Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 1 Elle à du niveau !!

Je sais pas si ça passe alors qu'elle voit la barrière au niveau du bas de son parebrise..



Allez j'ai pas le temps, je vais faire une connerie qui va me faire perdre des heures et des heures ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2380 Karma: 5425 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 et elle filme en même tps ? BinaGuiChay Je viens d'arriver Inscrit le: 19/4/2020 Envois: 15 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 "Attend je je j'ai pas le temps ..." CRACK ouaip bin maintenant tu vas devoir le prendre ton temps Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 425 Karma: 780 Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 Comment c'est bien fait pour sa gueule. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 727 Karma: 834 En ligne ! Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 Je me demande qu'elle urgence l'a poussée à exploser son parebrise sur une barrière fermée.

Quelle agenda d'enfer ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 381 Karma: 637 En ligne ! Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... Re: Une automobiliste essaie de passer sous une barrière ... 0 @Barbatos



Crois-tu que l'assurance va prendre en charge la réparation ? Avec franchise surement ?