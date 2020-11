Vidéo : Un militaire tire en direction d'une femme à la fenêtre d'un appartement (Ouganda) Posté par Asmodee88

Alors que des manifestations ont éclaté à Kampala, la capitale ougandaise, un militaire tire en direction d'une femme qui filme par la fenêtre d'un appartement.



Vidéo (1mn46s) : Un militaire tire en direction d'une femme (Ouganda)





Jinroh: Ce matin des corps brûlé..en debut de soirée une tentative de meurtre...d ici minuit j esperes voir une decapitation!!

Loom-: Putin ça fait peur .

asm63: En même temps elle n'avait pas flouté les visages des militaires.

Le militaire a bien agit.



vantage93: On a dit, on film pas les forces de l'ordre !

Nikeau: Gerard Darmarin a tenu à assurer que ce militaire a fait preuve de retenu et d'un très grand professionnalisme.

poiuytreza525: Franchement je vois des mecs armés qui me visent parce que je suis en train de les filmer, à un moment j'arrête, ou au minimum je me fais discret au lieu de parler en les regardant...

Bon ça n'excuse rien mais quand un con en croise un autre ça fini jamais bien.



bidoop: Ce bond en arrière que j'ai fait..

C'est fou.. cette.. impunité.. o__O'

Rubens: Le calme olympien... la fille se fait tirer dessus et tu sens 0 panique, 0 stress dans sa voix !!! O_o

raymond06: \sans voix\

pac75: Là-bas pas besoin de loi on peut pas les filmer c'est clair...

Chewbacca91: Nikeau Quel militaire ?