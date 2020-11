Vidéo : Une cyberferme russe avec des robots Posté par Skwatek

Le producteur russe Nikolay nous présente sa cyberferme dans laquelle il travaille avec des robots. Vous pouvez activer les sous-titres en anglais.







Vidéo (4mn30s) : Cyberferme russe





Auteur Conversation Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 861 Karma: 1000 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 Marrant mais un peu trop long, en 2 minutes on avait compris la blague et fait le tour... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3561 Karma: 9037 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 Je plussoie mon vdd, un peu comme si on devait regarder ceci pendant 10 heures :



CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14694 Karma: 18687 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 Super bien fait ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6125 Karma: 2564 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 1



Le trou noir en guise de chiottes c'est excellent C'est assez bien fait.Le trou noir en guise de chiottes c'est excellent gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 233 Karma: 501 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0

Marrant mais un peu trop long, en 2 minutes on avait compris la blague et fait le tour...



Oui, mais les dernieres secondes sont quand-meme une surprise Citation :Oui, mais les dernieres secondes sont quand-meme une surprise Marsu_Xp La loi c'est moi Inscrit le: 29/8/2004 Envois: 11672 Karma: 695 En ligne ! Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0





Ben la toute fin de la vidéo a flingué ma première intention , je m'y attendais tellement pas ! Moi qui voulait commenter: "On sait comment ça a commencé" suivi de cette image:Ben la toute fin de la vidéo a flingué ma première intention, je m'y attendais tellement pas maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 98 Karma: 465 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 1 La musique est belle.



Quelqu'un aurait-il trouvé l'auteur poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2437 Karma: 566 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 Pas mal. FffJjj Je suis accro Inscrit le: 18/3/2016 Envois: 762 Karma: 449 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 maxbren C'est dans le générique, c'est lui qui a écrit les paroles : C'est dans le générique, c'est lui qui a écrit les paroles : https://vk.com/wall4526353 Pour la musique, je pense que ça reprend un air traditionnel russe. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5300 Karma: 5012 Re: Une cyberferme russe avec des robots Re: Une cyberferme russe avec des robots 0 FffJjj

En fait, il a oublié le nom du groupe et tant pis car il s'en slave les mains.

