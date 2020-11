Vidéo : Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d'un véhicule Posté par Skwatek

Le portail « Oz Autogate » s'ouvre mécaniquement tout seul à l'approche d'un véhicule.





Vidéo (1mn51s) : Portail ingénieux « Oz Autogate »





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11126 Karma: 10716 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 Ingénieux mais du coup, ça n'empêche pas grand monde de passer. Je suppose que c'est prévu pour bloquer des petifs animaux, parce que pour une vache, ça semble compromis ^^ ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1000 Karma: 1667 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 Ouais juste un truc de flemmard pour pas descendre de ta bagnole, bon après en Australie, vu les insectes c'est peut être également une question de sécurité ... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4199 Karma: 6449 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 6 Pas mal...dommage qu on puisses plus facilement en faire le tour... Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 60 Karma: 310 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 2

@PurLio

Ingénieux mais du coup, ça n'empêche pas grand monde de passer. Je suppose que c'est prévu pour bloquer des petifs animaux, parce que pour une vache, ça semble compromis ^^

Les vaches ne mettent pas leurs sabots sur des grilles métalliques ajourées comme celles-ci. Donc pas trop de risque sauf si une se couche dessus pour laisser passer les copines. Citation :Les vaches ne mettent pas leurs sabots sur des grilles métalliques ajourées comme celles-ci. Donc pas trop de risque sauf si une se couche dessus pour laisser passer les copines. Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 70 Karma: 178 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 si tu as une clio, tu ne rentres pas... luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 11 Karma: 63 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 J'ai lancé la vidéo 3 fois pour bien comprendre. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5299 Karma: 5012 Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 Ce serait d'autant plus efficace s'il y avait une clôture pour mettre autour. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 189 Karma: 66 En ligne ! Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... Re: Un portail ingénieux qui s'ouvre avec le poids d... 0 Ingénieux, pourquoi pas, mais pas révolutionnaire.



Je me demande dailleur pourquoi quelqu'un du métier n'à pas créé ça plus tôt. Ca n'a rien d'extraordinaire.