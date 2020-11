Vidéo : Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-Uni) Posté par Skwatek

Un automobiliste rate un stationnement avec sa Porsche Taycan dans un quartier au Royaume-Uni.







Vidéo (33s) : Régis se gare avec une Porsche Taycan





SicTransit Je m'installe Inscrit le: 10/10/2012 Envois: 264 Karma: 202 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 4 Putain Régis, Taycon ! Grobreaker Je m'installe Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 383 Karma: 244 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0



En tout cas c'est l'assureur qui va grincer des dents, vu les 3 bagnoles touchées Pas pour être mysogine, mais d'expérience ce genre de fausse manoeuvre c'est les nanas en talon. La raison dû pourquoi conduire en talon est considéré comme une faute.En tout cas c'est l'assureur qui va grincer des dents, vu les 3 bagnoles touchées Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1922 Karma: 1964 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 2 Et dire que juste avant le gars venait de faire une vidéo : " Salut à toi jeune travailleur si aujourd'hui je m'adresse à toi c'est pour une raison très simple...moi je pense que la question elle est vite répondue...Bisous." Kleyth Je suis accro Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 507 Karma: 163 En ligne ! Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 Grobreaker



ça peut aussi marcher avec les tongs ça peut aussi marcher avec les tongs arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 307 Karma: 94 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 Pourquoi je ne connais pas d'autre pays où on utilise un prénom commun pour se moquer de quelqu'un? braksg Je m'installe Inscrit le: 16/3/2012 Envois: 245 Karma: 92 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 @arrobaz Parce que t'es confiné. BinaGuiChay Je viens d'arriver Inscrit le: 19/4/2020 Envois: 17 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 @arrobaz parce que nous sommes les seuls à avoir eu Les Nuls et ils l'ont même envoyé dans l'espace avant Elon Musk Régis ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1254 Karma: 3032 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 Celui qui filme est aussi un Régis.

Filmer verticalement un écran horizontal... MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2703 Karma: 1566 Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... Re: Quand Régis se gare avec une Porsche Taycan (Royaume-... 0 @Grobreaker



Ca me fait penser à une règle que j'ai apprise y'a pas longtemps. Il est interdit de rouler pied nu... Je trouve ça dingue. En tong ça me parait normal, elles tiennent pas au pied et peuvent glisser... mais pied nu ??? Il risque pas de glisser de mon pied, mon pied.



Personnellement, je roulais presque toujours pied nu en été, je trouve qu'on ressent beaucoup mieux la pédale qu'à travers une chaussure... quelqu'un connait l'argumentation qui justifie cette interdiction ?