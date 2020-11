Vidéo : Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficaces ? Posté par Koreus

Une personne fait un test en mettant son bras dans une boite remplie de moustiques.





Vidéo (1mn35s) : Efficacité d'un bracelet anti-moustiques





Sur le même sujet :

Vidéo : Bzigo, un appareil pour indiquer les moustiques Vidéo : Vue au microscope d'un moustique qui cherche du sang Vidéo : Moustique vs Peau en béton Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7878 Karma: 3364 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 9 Punaise, en voilà un qui a payé de sa personne pour son expérience, c'est pas du fake !

27 commentaires Auteur Conversation alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7878 Karma: 3364 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 9 Punaise, en voilà un qui a payé de sa personne pour son expérience, c'est pas du fake ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11131 Karma: 10725 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 4 C'est malin, ça me gratte de partout maintenant. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2762 Karma: 8765 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 3 Dans notre prochaine vidéo jean pierre fouille dans une ruche a main nue avec et sans le le bracelet. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1415 Karma: 2431 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 1 Le pire c'est que ça coute une blinde ce genre de bracelet !

J'en ai déjà acheté en pharmacie avant d'aller en Jamaïque : en plus de ne pas marcher, ça pue le mort ! Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 394 Karma: 256 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 1 Une vidéo qui a piqué ma curiosité. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3588 Karma: 9067 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 2 En même temps la personne n'essaye même pas de les tuer avec le bracelet, peut-être qu'il faut les frapper avec? Personnellement, je les aurai massacrés un par un Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4217 Karma: 6500 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Au fond on est comme les moustiques. On sait que des fois on mange de la merde mais ca nous empeche pas d y aller. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3689 Karma: 1369 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 2 J'avais vu une émission (genre Capital) où une entreprise française faisait tester ses bracelets par un garde des marécages Everglades en Floride. C'est quelqu'un qui travaille tous les jours entouré de moustiques très agressifs.



Alors les bracelets ne marchaient pas du tout (mais ils les commercialisaient quand même), mais ce qui était intéressant ce sont les paroles du garde:

« Les seules choses qui marchent sont les produits à pulvériser, mais j'évite d'en mettre parce que c'est très toxique pour la peau, c'est de l'insecticide, et les combinaisons à moustiquaires (comme pour s'occuper des abeilles). Quand j'en ai vraiment marre, je mets ça.

Tout le reste, les bracelets, les colliers, les applications à ultrasons, et autres grigris, ça ne sert à rien et j'ai testé tout ce qui existe. »



La plupart du temps il ne mettait rien du coup ou un peu de produit sur la peau, tout en sachant que c'est mauvais. bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 58 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 C'est couillu de faire une expérience comme ça.

Tellement qu'il en a même des boules sur les bras à la fin... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3919 Karma: 2753 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0

Et son bras après !

Mer il et fou ! Quel cauchemar !Et son bras après !Mer il et fou ! Hiboude Je viens d'arriver Inscrit le: 28/8/2015 Envois: 45 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 1 Cette vidéo m'angoisse tellement ... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2451 Karma: 565 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0

@Hiboude

Cette vidéo m'angoisse tellement ...



Pire que de l'angoisse à ce niveau.





Et t'imagine pas la prochaine, avec le test du bracelet anti-lave. Citation :Pire que de l'angoisse à ce niveau.Et t'imagine pas la prochaine, avec le test du bracelet anti-lave. Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 88 Karma: 81 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0

@-MaDJiK-

J'avais vu une émission (genre Capital) où une entreprise française faisait tester ses bracelets par un garde des marécages Everglades en Floride. C'est quelqu'un qui travaille tous les jours entouré de moustiques très agressifs.



Alors les bracelets ne marchaient pas du tout (mais ils les commercialisaient quand même), mais ce qui était intéressant ce sont les paroles du garde:

« Les seules choses qui marchent sont les produits à pulvériser, mais j'évite d'en mettre parce que c'est très toxique pour la peau, c'est de l'insecticide, et les combinaisons à moustiquaires (comme pour s'occuper des abeilles). Quand j'en ai vraiment marre, je mets ça.

Tout le reste, les bracelets, les colliers, les applications à ultrasons, et autres grigris, ça ne sert à rien et j'ai testé tout ce qui existe. »



La plupart du temps il ne mettait rien du coup ou un peu de produit sur la peau, tout en sachant que c'est mauvais.



En meme temps on s'en doute tous avec un peu d'esprit critique Citation :En meme temps on s'en doute tous avec un peu d'esprit critique _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3248 Karma: 4475 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 192 Karma: 75 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 La seule chose qui m'intéresse maintenant c'est :



Est-ce que les entreprises qui commercialisent ce produit l'ont retiré de la vente ? Ont été condamnés pour publicité mensongère ?



Car la vente de ce produit inutile à l'échelle nationale doit rapporter pas mal d'argent. Et à mon avis, ce bracelet n'est pas le seul produit inutile que l'on nous vend.



C'est comme pour les dentifrices. S'il n'est pas vendu en pharmacie, la marque peut racconter n'importe quoi sur son efficacité et le vendre sans aucun risque judiciaire (d'après ce que j'avais lu). pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6529 Karma: 1957 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Ce que je remarque surtout c'est qu'il a 10 fois plus de moustiques avec les bracelets que sans ! yayabe Je suis accro Inscrit le: 28/11/2013 Envois: 1019 Karma: 838 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 suis sûr qu'en serre-tête ça marcherais mieux, qui veux tester? jepuedespieds Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2016 Envois: 33 Karma: 50 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 1 C'est juste pour le plaisir de se faire sucer? Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 320 Karma: 343 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 @pac75

sans bracelet, mais couvert d'insecticide Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5252 Karma: 90 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Faut vraiment être con comme un journalope pour faire ça. Et le pire c'est que sensiblement la même vidéo est passée il y a des années, ça fait tilter personne qu'un répulsif ne peut pas être efficace si une centaine de moustiques sont enfermé dans une boîte et qu'ils n'ont nulle part où se poser à part sur la main du débile qui la tend. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1217 Karma: 2045 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Sérieux, j'ai voulu lire en ligne le livre : "Les trois moustiquaires" d'Alexandre Dumas.

Vu (par erreur de mot de recherche) : "Les trois mousses queutards" sur youporn.

Ben, ça protège pas des moustiques non plus... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6141 Karma: 2580 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Euh le mec la c'est un couillus, le limite ensuite amputé le bras tellement ça doit défoncé de gratouille. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1284 Karma: 952 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Nwc-Vincent2

Ah parce que selon toi il faut être con pour tenter une expérience consistant à vérifier qu'on nous vend pas de la merde.

Je comprends mieux pourquoi les complotistes gagnent du terrain en ce moment. Ah parce que selon toi il faut être con pour tenter une expérience consistant à vérifier qu'on nous vend pas de la merde.Je comprends mieux pourquoi les complotistes gagnent du terrain en ce moment. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 750 Karma: 868 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Ça me stresse, et encore il n’y a pas le son EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 192 Karma: 75 Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 @Nwc-Vincent2 C'est vrai que les moustiques ne peuvent pas se poser sur le sol. Pas trop difficile de passer ta vie sur les murs ? helmut_ Je m'installe Inscrit le: 15/10/2005 Envois: 267 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 1

@EndymionRaul

La seule chose qui m'intéresse maintenant c'est :



Est-ce que les entreprises qui commercialisent ce produit l'ont retiré de la vente ? Ont été condamnés pour publicité mensongère ?



Car la vente de ce produit inutile à l'échelle nationale doit rapporter pas mal d'argent. Et à mon avis, ce bracelet n'est pas le seul produit inutile que l'on nous vend.



C'est comme pour les dentifrices. S'il n'est pas vendu en pharmacie, la marque peut racconter n'importe quoi sur son efficacité et le vendre sans aucun risque judiciaire (d'après ce que j'avais lu).



Qu’il soit vendu en pharmacie n’implique en rien qu’un produit soit efficace.

Pour preuve le rayon homéopathie entre autres. Citation :Qu’il soit vendu en pharmacie n’implique en rien qu’un produit soit efficace.Pour preuve le rayon homéopathie entre autres. Momo3773 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2014 Envois: 21 En ligne ! Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... Re: Est-ce que les bracelets anti-moustiques sont efficac... 0 Même la citronnelle n'est pas efficace. Des recettes de grand mère, des croyances. Mais en vérité contre ces sal*peries, pas grand chose ne fonctionne.

Ah, et éteindre la lumière ne sert à rien non plus. Ils ne sont pas attirés par cette dernière.



Le plus efficace c'est l'insecticide, mais avec les dangers que ça représente. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.