Vidéo : Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé un accident à Marseille Posté par Setzer

Le rappeur Koba LaD prend la fuite en courant après avoir causé un accident à Marseille avec une Porsche Macan de location.



Vidéo (1mn4s) : Le rappeur Koba LaD prend la fuite après un accident





Vidéo : Incendie d'un yacht loué par Gims Vidéo : Un scootériste essaie de fuir après un accident Vidéo : Le pire délit de fuite Source : Forum

Qui ? Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 64 Karma: 231 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 6 Je connaissais pas. J'ai écouté. J'aurais jamais du.

24 commentaires Auteur Conversation Tristoise Je m'installe Inscrit le: 5/11/2011 Envois: 402 Karma: 518 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Et le mec laisse sa caisse là comme ça ? LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1211 Karma: 203 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 @Tristoise C'est pas la sienne:p Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1433 Karma: 1810 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 @Tristoise le temps de décuver j'imagine... Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 64 Karma: 231 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 6 Je connaissais pas. J'ai écouté. J'aurais jamais du. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1422 Karma: 2440 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Décidément, C'est pas le jour a rouler en Porsche aujourd'hui yhann Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 204 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 6 Le rappeur Koba LaD...

Qui ? kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 870 Karma: 872 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Je pense que la prochaine vidéo en article sera.....une Porsche !!! Goran Je m'installe Inscrit le: 6/2/2008 Envois: 436 Karma: 136 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 C'est qui? Un humoriste? Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 426 Karma: 782 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 1 Une Porsche Macan avec une fuite prend KO sur place à Marseille après qu'un rappeur courant de location soit parti en BaLad après avoir causé un accident Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3989 Karma: 4353 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 1 "Viens, on s'taille, on va voir ailleurs

On va vivre une autre life, oublier nos malheurs" Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 67 Karma: 85 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 3 Ah ces rappeurs ! Dans la vrai vie c'est différent des clips. AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 258 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 @yhann Borde le gars à 2.4 millions d'abonnés !!! Kratos327 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2020 Envois: 3 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Un bon gros minable ! tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 886 Karma: 817 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 pas de bol, il a pensé à récupérer sa carte d'identité dans la boite à gants, lui, mais il se fait quand même identifier



et pis c'est quoi ce nom, c'est la version phonétique de "comme un lundi" enrhumé? covid? Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 303 Karma: 467 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 LaD problèmes ? Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 364 Karma: 277 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 @Goran



"Le rappeur Koba LaD prend la fuite"



C'est pour ca que ce n'est pas drôle Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2457 Karma: 1185 En ligne ! Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Bouffon. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 80 Karma: 115 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Je comprends pas, il a rien fait, il est "Koba LaD".





(à lire à voix haute) Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 105 Karma: 223 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Ce fumier va faire comme tous les autres courageux de son espèce, attendre d'éliminer l'alcool et la cocaïne qu'il s'est foutu dans la gueule puis se rendre en disant "ben non c'est pas moi jti jure. C'est un mec qui mressemble jui ai prêté ma voiture mais chsais pas comment y s'appelle" Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 500 Karma: 1737 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0

@Supernaz

Je connaissais pas. J'ai écouté. J'aurais jamais du.



J'ai fait pareil, j'aime pas mourir idiot... Ben j'ai perdu mon temps

Je ne comprends pas comment un auditoire peut encore trouver une quelconque crédibilité à ce genre de personnage, ça me dépasse. Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2704 Karma: 2315 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 2 Il y a les clips et la réalité... Visiblement, ses couilles sont restées dans la Porsche. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 749 Karma: 866 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Y'a même pas a commenter, les images parlent d'elles mêmes Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3027 Karma: 659 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 En cabane

ça lui évitera de faire de la merde en plus pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6528 Karma: 1953 Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... Re: Le rappeur Koba LaD prend la fuite après avoir causé ... 0 Rappeur, 93, Marseille, le combo parfait !



