Vidéo : Une machine magnétique pour ranger des clous Posté par Skwatek

Une machine magnétique pour ranger des clou dans des boites.





Vidéo (13s) : Aligneur de clous





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3709 Karma: 15295 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 C'est ingénieux ! Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 340 Karma: 265 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 3 Il suffisait de pas les mêler avant.. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 617 Karma: 1107 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3576 Karma: 9059 En ligne ! Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 4

En parlant de clous : Capitaine_Achab Je m'installe Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 202 Karma: 84 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0



Même si je pense que les peser sera plus rapide pour la prochaine étape





Edit: @CrazyCow Belle vue Bon, il ne reste plus qu'à les compter maintenant ^^'Edit: @Belle vue CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14707 Karma: 18727 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0

@Capitaine_Achab

Bon, il ne reste plus qu'à les compter maintenant ^^'



Même si je pense que les peser sera plus rapide pour la prochaine étape



D'où la balance sur la table Citation :D'où la balance sur la table Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1474 Karma: 1052 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 Faut aussi les mettre dans le même sens ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2444 Karma: 564 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 Vidéo satisfaisante, mais combien de clous par boite ? C'est pas le boulot du stagiaire ça ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6133 Karma: 2578 En ligne ! Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 J'en suis cloué. Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 7145 Karma: 5921 Re: Une machine magnétique pour ranger des clous Re: Une machine magnétique pour ranger des clous 0 Aligneur d'Amendes



