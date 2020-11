Vidéo : Un homme retire son chiot de la gueule d'un petit alligator (États-Unis) Posté par Skwatek

Un homme retire son chiot de la gueule d'un petit alligator au bord d'un lac à Estero, en Floride.





Vidéo (20s) : Un homme retire son chiot de la gueule d'un alligator





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat vs Python Vidéo : Prendre la pose devant un crocodile (Blague) Vidéo : Kayakiste vs Alligator Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 160 Karma: 335 Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 1 Richard Dundee! tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 108 Karma: 239 Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 3 Le moment délicat c'est relâcher sans y laisser un bout de doigt. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 644 Karma: 865 Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 0 Quand tu sais que la pression peut monter à une tonne au cm2... Perso j'aurais pas touché au hot dog du bestio... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 669 Karma: 2155 En ligne ! Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 1 Mais il faut toujours poser une caméra avant d'effectuer une action héroïque Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 360 Karma: 1248 Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 0 J’espère qu’il s’en est fait une belle ceinture pour la peine ! odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1383 Karma: 1217 Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 0 C'est pas une vidéo de Porsche, mais y'a quand même un caïman... petrou Je poste trop Inscrit le: 16/12/2014 Envois: 13137 Karma: 6854 En ligne ! Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... Re: Un homme retire son chiot de la gueule d'un peti... 0



No comment, je passais juste pour rallumer le cigare. No comment, je passais juste pour rallumer le cigare. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.