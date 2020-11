Vidéo : Bernard nous propose une petite leçon d'informatique Posté par Koreus

Sur sa chaine YouTube, Bernard publie régulièrement des vidéos où il raconte des petites histoires. L'autre jour, il a proposé une leçon d'informatique



Vidéo (1mn13s) : Une leçon d'informatique à porté de toutes les bourses





Vidéo : Gilbert le génie informatique Audio : Maintenance Informatique (Lafesse)

_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 137 Karma: 649 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 5 Je m'attendais au pire, finalement c'était bref et divertissant !

17 commentaires Auteur Conversation Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 558 Karma: 200 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0



Après, voilà, c'était humoristique et la partie humour était bien. L'usb2 plus rapide que la fibre optiqueAprès, voilà, c'était humoristique et la partie humour était bien. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3301 Karma: 858 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 Sacré Bernard ! cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 363 Karma: 131 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 ça serai encore + marrant si il ne lisait pas la "blague" sur sa tablette _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 137 Karma: 649 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 5 Je m'attendais au pire, finalement c'était bref et divertissant ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2446 Karma: 565 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 Comment on calcul le nombre de MO dans un spermatozoïde ? C'est vraiment possible ? Si oui c'est complétement incroyable !

Si c'est juste pour la blague je suis un peu déçu. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4214 Karma: 6498 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 Et maintenant..question de madame Bellepaire de Loches!! Qui a dit... Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 504 Karma: 1740 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 2

1Mo = 1 048 576 octets, car 1Ko = 1024 octets et 1Mo = 1024 Ko.



1Mo = 1 048 576 octets, car 1Ko = 1024 octets et 1Mo = 1024 Ko.

papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 220 Karma: 340 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0 Donc pour un bukkake standard, il faut au moins un disque dur d'un Tera. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 83 Karma: 118 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 Je suis étonné que ça parle pas de bit(e)s nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1144 Karma: 1827 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1 Je comprends par trop le principe de se filmer entrain de lire une blague qu'on a pas écrite... il fait du gad c'est ça ? Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1829 Karma: 2872 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0 Mais au final, un seul féconde, donc c'est juste 37Mo avec une énorme perte de paquets ! EuchGardien Je m'installe Inscrit le: 16/4/2008 Envois: 245 Karma: 475 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0



@nilsss Sans doute le même principe que de sortir le même genre de blagues sur Gad Elmaleh depuis plus d'un an. Citation :Sans doute le même principe que de sortir le même genre de blagues sur Gad Elmaleh depuis plus d'un an. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 83 Karma: 118 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 1

@Framby

Alors pour faire mon pointilleux casse-couille, l'affirmation de 1Mo = 1 000 000 octets est fausse

1Mo = 1 048 576 octets, car 1Ko = 1024 octets et 1Mo = 1024 Ko.





Pas forcément. C'est vrai chez Microsoft, mais dans la communauté scientifique, 1 méga reste 1 million. Et on a donc inventé une autre échelle pour les puissances de 1024 : kibibyte(kiB), mebibyte(MiB), gibibyte(GiB)... Utilisé entre autres par la communauté Linux. Citation :Pas forcément. C'est vrai chez Microsoft, mais dans la communauté scientifique, 1 méga reste 1 million. Et on a donc inventé une autre échelle pour les puissances de 1024 : kibibyte(kiB), mebibyte(MiB), gibibyte(GiB)... Utilisé entre autres par la communauté Linux. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1324 Karma: 1366 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0 cyberscooty

Bhe en vrai, ya beaucoup de youtubeur qui, ayant preparé leur video, on un script qu'il lise devant leur camera, meme si tu le vois pas (prompteur).



Citation :

@poiuytreza525

Comment on calcul le nombre de MO dans un spermatozoïde ? C'est vraiment possible ? Si oui c'est complétement incroyable !

Si c'est juste pour la blague je suis un peu déçu.



On sait la part d'adn contenu dans un spermatozoide, la quantité d'info contenu, suffit de convertir tout ca en bit pour avoir le total.

La nature est plus performante que nous pour mettre de l'info dans un minimum de place. Ce qu'elle fait avec quelques brin d'adn, 3 chromosomes et 2 cellules, on arrive pas a le faire avec dans nos reves d'ordinateurs quantiques.



Bhe en vrai, ya beaucoup de youtubeur qui, ayant preparé leur video, on un script qu'il lise devant leur camera, meme si tu le vois pas (prompteur).

On sait la part d'adn contenu dans un spermatozoide, la quantité d'info contenu, suffit de convertir tout ca en bit pour avoir le total.La nature est plus performante que nous pour mettre de l'info dans un minimum de place. Ce qu'elle fait avec quelques brin d'adn, 3 chromosomes et 2 cellules, on arrive pas a le faire avec dans nos reves d'ordinateurs quantiques.Sinon, la blague est éculée, mais ca reste bon enfant

Sebmagic Je masterise ! Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 4216 Karma: 91 En ligne ! Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0 Ah Bernard... J'avais bien aimé ses films Manhattan et Match Point mais putain Blue Jasmine que c'était chiant ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 504 Karma: 1740 Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... Re: Bernard nous propose une petite leçon d'informat... 0 @MatPy Merci, j'aurai appris un truc. Je n'avais aucune idée que c'était vrai uniquement chez Microsoft, alors que pourtant je suis du métier ^^