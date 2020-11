Vidéo : Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Posté par Koreus

Une jeune femme utilise une centrale vapeur. Un peu lourd, non ?







Vidéo (8s) : Femme vs Centrale vapeur





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 362 Karma: 1249 Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 0 Voilà une belle candidate pour une émission de téléréalité ! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1475 Karma: 1057 Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 5 C'est à cause de leur infériorité intellectuelle qu'il faut leur apprendre les taches ménagères au plus jeune age, ce cas là représente bien le problème d'une éducation tardive.



C'est à prendre au second dégrée avant de prendre les armes ^^ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2382 Karma: 5431 Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 0

le vendeur , la prend , la démarre , broum broum

et là , le mec lui dit : c'est quoi ce bruit ?

ça me rappelle la blague du type qui revient , furieux , chez leroy merlin avec sa tronçonneuse car il trouve qu'elle ne coupe pas très bien.le vendeur , la prend , la démarre , broum broumet là , le mec lui dit : c'est quoi ce bruit ? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2214 Karma: 2545 En ligne ! Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 2 La vidéo est drôle, mais j'aimerai pas être le poumon de celui qui rigole. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1255 Karma: 3039 En ligne ! Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 0 Seulement 3 secondes d'erreur, c'est pas suffisant pour la traiter de conne.

Une conne, c'est 5 secondes minimum. KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 89 Karma: 711 En ligne ! Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 1 Pour ce qui est de se servir d'un fer, elle va devoir repasser. dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 447 Karma: 291 Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 1 Ha, ca se détache en fait !



Tu m'étonnes que je mets la journée pour faire mes slips... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2448 Karma: 565 Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur Re: Une jeune femme se sert d'une centrale vapeur 0