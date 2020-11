Vidéo : Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle électrique Posté par Koreus

Dans une rue de São Paulo au Brésil, un homme roule à vive allure sur son monocycle électrique tout en buvant une bière.



Vidéo (39s) : Rouler à 70 km/h en gyroroue





Sur le même sujet :

Vidéo : Assise sur un hoverboard, elle rate sa marche arrière Vidéo : Enfant gros sur un hoverboard Plus d'infos Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 89 Karma: 723 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 13 Du coup, un roux sur un monocycle...ça fait 2 roux ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3712 Karma: 15306 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 10 C'était vraiment très grave, j’ai essayé de protéger ma tête avec mes mains, mais elle a heurté le sol et mon bras a rapé sur le bitume.



Hmmm... c'est intéressant, ça. En cherchant un petit peu, je suis sûr qu'on pourrait inventer une sorte de coque que l'on pourrait se mettre sur la tête, bien attachée, et qui protégerait les personnes en cas d'accident... il faudra se pencher sur la question. Citation :Hmmm... c'est intéressant, ça. En cherchant un petit peu, je suis sûr qu'on pourrait inventer une sorte de coque que l'on pourrait se mettre sur la tête, bien attachée, et qui protégerait les personnes en cas d'accident... il faudra se pencher sur la question.

22 commentaires Auteur Conversation Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 31251 Karma: 9544 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 7 KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 89 Karma: 723 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 13 Du coup, un roux sur un monocycle...ça fait 2 roux ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3712 Karma: 15306 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 10 C'était vraiment très grave, j’ai essayé de protéger ma tête avec mes mains, mais elle a heurté le sol et mon bras a rapé sur le bitume.



Hmmm... c'est intéressant, ça. En cherchant un petit peu, je suis sûr qu'on pourrait inventer une sorte de coque que l'on pourrait se mettre sur la tête, bien attachée, et qui protégerait les personnes en cas d'accident... il faudra se pencher sur la question. Citation :Hmmm... c'est intéressant, ça. En cherchant un petit peu, je suis sûr qu'on pourrait inventer une sorte de coque que l'on pourrait se mettre sur la tête, bien attachée, et qui protégerait les personnes en cas d'accident... il faudra se pencher sur la question. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1227 Karma: 1587 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 @Barbatos Pas que sur la tête.... dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 277 Karma: 237 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Boire ou conduire. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3712 Karma: 15306 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 2 @dehem Boiroux Conduire. Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1435 Karma: 1813 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 1 La sécurité c'est pour les fiottes. YOLO!!! goustaf Je m'installe Inscrit le: 1/12/2004 Envois: 162 Karma: 293 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 1 L'accident serait dû à un problème technique du moteur de stabilité à cause de l'excès de vitesse



Ouf!!! la biperie du mec n'y est pour rien alors, il pourra recommencer en toute quiétude Citation :Ouf!!! la biperie du mec n'y est pour rien alors, il pourra recommencer en toute quiétude Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 277 Karma: 125 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 jolie exemple du danger des Objets Roulant Ridicules LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3578 Karma: 9064 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Bah du coup il a eu à boire et à manger, avec les pizzas qu'il s'est pris!!! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2449 Karma: 564 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Il est pas assez concentré sur la route, à cette vitesse sur un engin pareil un nid de poule et voilà le résultat. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 245 Karma: 243 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 1 Un buveur de bière, le centre de gravité est bien trop en avant XD Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 436 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0



Pourquoi les gens achète ce genre de machine merdique ? Une des raisons de pourquoi je ne ferai jamais de cette merdePourquoi les gens achète ce genre de machine merdique ? Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 15 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 1 Les pires motards sont ceux à une roue, toujours de leur faute... bidou Je m'installe Inscrit le: 15/1/2005 Envois: 472 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 @poiuytreza525 Ben là pour le coup, le gyroscope de la roue a tout simplement arrêté de fonctionner on dirait. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1870 Karma: 3397 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0

@dehem

Boire ou conduire.



Choisir de boire c'est bien se conduire...





*Ou pas* Citation :Choisir de boire c'est bien se conduire...*Ou pas* ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1004 Karma: 1675 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 @poiuytreza525



Il a laissé un beau morceau de concentré sur le bitume quand même !



Plus serieusement, y a des gyroroue qui vont aussi vite ? J'ai déjà vu une trottinette électrique à 80km/h (le mec était équipé comme un motard) mais une gyroroue j'ai du mal à l'imaginer. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 231 Karma: 334 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Je pense à toute cette énergie cinétique acquise au cours du déplacement à 70 km/h... Quand il tombe cette énergie ne disparait pas. Elle va se convertir en chaleur grâce au frottement de la peau nue de notre héros sur le bitume. Chaque couche de peau absorbe en partie cette chaleur, notamment en se désagrégeant , et va ainsi participer à la dissipation de la chaleur et du mouvement.... Je crois qu'il vaut mieux une combinaison en cuir pour ce travail, non? Sérieux, c'est chercher les ennuis, là... daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 103 Karma: 148 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Il n'avait pas le guide du Rouxtard Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 463 Karma: 719 Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Rien à voir avec les vidéos mais quand je clic sur le bouton 'commentaires', j'arrive sur une page qui me dit 'Désolé, l'article sélectionné n'existe pas.'



Je suis obligé de me co et d'aller dans les derniers commentaires pour enfin pouvoir y accéder.



Est-ce qu'il existe une solution ? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1214 Karma: 2046 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0

@KingRarium

Du coup, un roux sur un monocycle...ça fait 2 roux ?

L'ange Oliver protégeant les roux, il a eu de la chance d'éviter la bière. Pas celle qu'il boit, l'autre qui fait pchitt aussi quand on l'ouvre pour une autopsie. Citation :L'ange Oliver protégeant les roux, il a eu de la chance d'éviter la bière. Pas celle qu'il boit, l'autre qui fait pchitt aussi quand on l'ouvre pour une autopsie. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1557 Karma: 6305 En ligne ! Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... Re: Boire de l'alcool à 70 km/h sur un monocycle éle... 0 Je suis plutôt intrépide, mais rouler à 70km/h sans casque sur ce truc me tétaniserait... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.