Vidéo : La queue d'un chat s'enflamme à cause d'une bougie Posté par -Flo-

Un chat joue avec un chien lorsque sa queue s'enflamme à cause d'une bougie. Il semble ne pas comprendre ce qui lui arrive.



Vidéo (23s) : La queue d'un chat prend feu





C'est con un chat, sérieusement, et on essaye de nous faire croire qu'ils vont bientôt diriger le monde ? Puff' UnObservateur Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2015 Envois: 87 Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0



Pauvre chat WTF la musique ??Pauvre chat ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 929 Karma: 241 Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 Donc :

- un chat, ça s'enflamme plus vite qu'un canapé

- ça s'éteint tout seul (contrairement au canapé)

- Et surtout, ça ne panique pas ! aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 70 Karma: 584 Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2217 Karma: 2557 Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 2 Chat brûle. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 424 Karma: 2736 En ligne ! Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 J'aime beaucoup la réaction du chien... "oh putain il connait le sortilège boule de feu, j'aurais pas dû l'emmerder" Nath33 Garçon un Pastis Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 51 Karma: 236 En ligne ! Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0

Prince des flammes, t'as la queue qui crame Confit2canard Je m'installe Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 199 Karma: 122 En ligne ! Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 Hiboude Je viens d'arriver Inscrit le: 28/8/2015 Envois: 46 En ligne ! Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 J'imagine bien le chat, "oh c'est beau !" LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 133 Karma: 142 En ligne ! Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... Re: La queue d'un chat s'enflamme à cause d&apo... 0 @gunnar230 la vidéo m'a fait rire mais ta grossièreté me pique au yeux.