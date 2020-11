Vidéo : Quand tu as un peu d'imagination sur TikTok Posté par Koreus

Tout est parti d'une utilisatrice TikTok qui se plaignait des duos sans intérêt.



Vidéo (1mn58s) : Chaine de duos sur TikTok





Excellent (surtout le bide poilu) !

Celui qui se rajoute après le chien m'a fait exploser de rire

ca m'a bien fait rire!! comme quoi on peut trouver des pétites sur tiktok

Est-ce qu'un Tik Tok créatif est encore un Tik Tok?

Certains ont demandé de l'imagination, mais la dernière ouvre une vaste étendue de possibilités ... to be continued ...

Voilà les enfants, c'est pour ça qu'internet a été créé