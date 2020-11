Vidéo : Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Posté par Kilroy1

Un vendeur de glace s'amuse à troller un client. Perso, ça m'agacerait au plus haut point.



Vidéo (45s) : Un vendeur de glace trolle un client





Auteur Conversation bidou Je m'installe Inscrit le: 15/1/2005 Envois: 473 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 0 Ah ah génial ! Par contre le client a l'air fatigué... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2473 Karma: 584 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 1



Au passage la vidéo date ? C'est pas très Covid tout ça sinon ! Le pauvre gros, déjà qu'il devait être le bouc émissaire à l'école.Au passage la vidéo date ? C'est pas très Covid tout ça sinon ! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 953 Karma: 840 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 1 C'est rigolo à voir mais assez irrespectueux par rapport au client. Perso ça m'aurait saoulé en 3 secondes et sa glace il pouvait se la garder... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3602 Karma: 9090 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 1 Je supporte pas ce genre de vendeurs, sérieux...



Bon après, peut-être que pour ce client particulier, un peu d’exercice n'est pas trop mal ^^' Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 61 Karma: 321 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 0 pas taper... pas taper... pas taper... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2764 Karma: 8766 Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 0 C’est d’un lourd. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1042 Karma: 435 En ligne ! Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client Re: Un vendeur de glace s'amuse à troller un client 0



C'est trollé et filmé probablement pour cette raison.

Bref.

Pas lourd du tout.. C'est drôle parce qu'il est gros?C'est trollé et filmé probablement pour cette raison.Bref.Pas lourd du tout..