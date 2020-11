Vidéo : Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supermarché Posté par LeFreund

Deux jeunes hommes réalisent un tour de magie pour voler une saucisse dans un supermarché.



Vidéo (59s) : Un tour de magie pour voler une saucisse





CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 160 Karma: 127 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 6 Ca aurait moins marché avec une PS5

Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 73 Karma: 166 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 Vous navigateur est trop vieux CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 160 Karma: 127 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 6 Ca aurait moins marché avec une PS5 NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 73 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 2 Vu que c'est des Russes je suis très étonné de voir leur numéro avec une saucisse. J'aurais plutot vu une bouteille de vodka ou des fusées de feux d'artifice. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 350 Karma: 330 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 1 Je vous invite a pas le faire en france ca risque de sonner.... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12454 Karma: 4365 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 NeZeiQei Des Ukrainiens. C'est ce qui fait la différence. Des Ukrainiens. C'est ce qui fait la différence. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 326 Karma: 871 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 1 OMD, d'où il sort une deuxième saucisse à la fin?!! EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 194 Karma: 80 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 Les Russaucisse aiment la saucisse tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 892 Karma: 823 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 c'est pour ca que tchernobyl a pété rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 529 Karma: 451 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 C'est meugnon je trouve

J'ai fait des trucs comme ça quand j'avais leur age ahahah

Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 52 Karma: 145 En ligne ! Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 J'ai aussi rencontré des magiciens à Kiev, je me suis fait agresser par derrière en me prenant des grandes claques dans la gueule, le temps que je comprenne ce qui m'arrive les types et ma carte bleue avaient disparus.. Sont balèzes ces Ukrainiens daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 105 Karma: 149 En ligne ! Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 1 Au moins il est bien éduqué, il range sa saucisse devant la caissière.

Un autre magicien, un certain DSK, savait la faire disparaitre autrement



Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3031 Karma: 661 Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... Re: Un tour de magie pour voler une saucisse dans un supe... 0 A Montbéliard, ils font disparaitre les poteaux de surveillance