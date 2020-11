Vidéo : Une pie insère des cailloux dans une bouteille pour boire le contenu Posté par poiuytreza525

C'est vraiment malin comme bestiole, après celle qui ramène les canettes pour manger, celle qui ramène les cailloux pour boire, la boucle est bouclée !







Vidéo (1mn25s) : Une pie boit l'eau d'une bouteille en utilisant des cailloux





bulubuluplopplo: elle ferait mieux de faire tomber la bouteille

LeFreund: Elle aime juste ses boissons "on the rocks"

Yurexa: Dans le futur proche ce ne sont pas les chats qui domineront le monde, mais les pies !

sylvain_rivier: démonstration que ces animaux ont un minimum de compréhension de lois physiques. Impressionnant.

Kaeleak: Quand est-ce que l'humanité va comprendre que tous les animaux sont conscients et intelligents ?

Keiwen:

@Kaeleak

Quand est-ce que l'humanité va comprendre que tous les animaux sont conscients et intelligents ?



Si elle été intelligente elle ferai juste tomber la bouteille...

Chrys77: Pas bêtes ces bestioles, faut quand même pas oublier qu'elles ont inventé le nombre 3.14116....

goyo_pagaille:

@Keiwen

Citation :

@Kaeleak

Quand est-ce que l'humanité va comprendre que tous les animaux sont conscients et intelligents ?



Si elle été intelligente elle ferai juste tomber la bouteille...



était!! ... ferait

Breathe: Même moi je n'y aurais pas pensé.