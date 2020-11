Vidéo : Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l'Utah Posté par Jinroh

Une équipe du département de la sécurité publique de l'Utah, aux États-Unis, a découvert un mystérieux monolithe de métal dans le désert au cours d'une patrouille en hélicoptère.



Vidéo (2mn11s) : Monolithe de métal dans le désert de l'Utah





Auteur Conversation Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 530 Karma: 568 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 C'est de toute évidence une preuve que la zone 51 est rempli d'extra terrestre, et que la terre est plate.

Il y a d'ailleurs un très bon reportage à ce sujet qui est sortie il y a peu, sous le nom de "hold-up"... Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 30 Karma: 188 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0

Dans quelques semaines...

Pourquoi grimper dessus ?Dans quelques semaines... daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 107 Karma: 154 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 2 C'est une œuvre extra-terrestre, impossible pour un humain, de fabriquer et posé aussi proprement ce genre de monolithe.



Rien qu'au travers de la vidéo je sens une énorme énergie, au moins 9000 bovis shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 629 Karma: 1106 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 Encore un coup des extraterrestres ! Après les pyramides de gizeh, ils sont revenus ! TOFGFX Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 6 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 Je vois que les terriens n'ont pas le monopole des rivets pop:o pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 437 Karma: 254 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 1 Quelque part, dans l'espace, un vaisseau spatial a perdu son essuie-glace... Spiritofsera Je m'installe Inscrit le: 19/3/2014 Envois: 161 Karma: 55 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 2



STRIP TEASE - La soucoupe et le perroquet La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2171877 STRIP TEASE - La soucoupe et le perroquet Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 259 Karma: 342 Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 Prototype de barbecue solaire? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 365 Karma: 1251 En ligne ! Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 C'est un poteau du mur de Trump, entre l'Utah et le Mexique ! Lui qui est si bon en géo, je trouve ça crédible... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14720 Karma: 18773 En ligne ! Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 1 Ça donne mal aux yeux leurs bandes floues sur les côtés... Ils feraient mieux d'assumer que la vidéo est verticale et de laisser noir. Chadras74 Je m'installe Inscrit le: 30/9/2015 Envois: 306 Karma: 247 En ligne ! Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0 Un "monolithe" constitué de fines plaque des métal rivetées c'est pas commun c'est sûr poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2486 Karma: 582 En ligne ! Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 1





Vu sur BFMerde, franchement ça va vraiment faire le tour du monde cet article ?...



Vu sur BFMerde, franchement ça va vraiment faire le tour du monde cet article ?... broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 282 Karma: 273 En ligne ! Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... Re: Un mystérieux monolithe de métal dans le désert de l&... 0



Merci Loom- pour l'image ;)