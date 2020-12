Vidéo : Un écureuil ivre à cause de poires fermentées Posté par 365wanda

Au Minnesota, une femme a donné des vieilles poires aux écureuils, mais en voyant la réaction du premier, elle a réalisé que les fruits avaient fermenté.





Vidéo (1mn10s) : Écureuil ivre





Vidéo : Écureuil figé Vidéo : Un écureuil ivre dans la neige Vidéo : Des écureuils et des oiseaux se nourrissent dans la main d'un homme

Bon, vu son embonpoint il ne risque pas de mourir de faim!

Par contre, le mari est un peu jaloux quand il rentre du boulot :

Par contre, le mari est un peu jaloux quand il rentre du boulot :

Serge, fais pêter les cahuètes avec la poire !

De loin la meilleure poire de sa vie

@Bricci C'est bien ça la ref? Purée le flashback que tu ma mis là!

Les Guignols - Poire et Cahuètes

@lithit Bien sûr ! C'était bon ça ! Bien vu !





Les Guignols - Poire et Cahuètes