Vidéo : Des voleurs de voiture ont une technique originale (Italie) Posté par Skwatek

Des hommes ont une technique originale pour voler une voiture stationnée dans une rue à Crispano, en Italie.





Vidéo (31s) : Technique originale pour voler une voiture





Auteur Conversation pac75 Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0 C'est une parodie ?? pagania28 Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 3 Comment ont-ils passé le Neiman? Framby Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 2 Et sinon ils font comment pour tourner avec le neiman?

Edit: grillé par mon VDD ^^ pagania28 Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0 @Framby J'ai juste eu le temps de chercher comment s'écrit "Neiman". orzro Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0 Ils vont avoir l'air fin sur l'autoroute les gars o: Mamethis Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 2 Explications :



- Ce sont les propriétaires de la voiture.

- Ils ont enfermé les clés à l'intérieur de la Fiat 500.

- Ils ouvrent leur véhicule avec les moyens souvent utilisés par des voleurs.

- Ils démarrent leur Fiat.

- Ils peuvent alors enfin remorquer la voiture noire de leur voisin qui était malheureusement en panne



SeyoS Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0 Au moins, ils sont masqués ! C'est beau la conscience civique de voleurs. ThomGamer Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0

C'est beau la conscience civique de voleurs. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1018 Karma: 1683 En ligne ! Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... Re: Des voleurs de voiture ont une technique originale (I... 0

@pagania28

Comment ont-ils passé le Neiman?



J'imagine qu'on peut le forcer mais j'ai juste démarré une vieille AX avec les fils, là c'est une voiture plus moderne donc c'est différent.



J'imagine qu'on peut le forcer mais j'ai juste démarré une vieille AX avec les fils, là c'est une voiture plus moderne donc c'est différent. Par contre la rapidité avec laquelle ils y arrivent est déconcertante...