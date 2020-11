Vidéo : Cupidon s’échappe d’un tableau de Rubens à l'aéroport de Bruxelles Posté par Skwatek

Cupidon s’échappe du tableau « La Fête de Vénus » à l'aéroport de Bruxelles.



Vidéo (3mn30s) : Cupidon s’échappe d’un tableau de Rubens





Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 13 Re: Cupidon s'échappe d'un tableau de Rubens à l'aér... 1 Tout Choupinou Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 993 Karma: 1264 En ligne ! Re: Cupidon s'échappe d'un tableau de Rubens à l'aér... 0 Hm :l avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1824 Karma: 1097 Re: Cupidon s'échappe d'un tableau de Rubens à l'aér... 1 Original et bien foutu! (ça m'a fait penser à la fête des lumière de Lyon) PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 502 Karma: 396 Re: Cupidon s'échappe d'un tableau de Rubens à l'aér... 0 Très sympa l'idée.

Pourquoi ne pas avoir plus de choses dans ce genre dans les lieux d'attente ? Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable : ce Cupidon pourrait aussi s'arrêter et dire "Pour le vol x à destination y, c'est porte z" puis reprendre son histoire. MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2705 Karma: 1570 Re: Cupidon s’échappe d’un tableau de Rubens à l'aér... Re: Cupidon s’échappe d’un tableau de Rubens à l'aér... 0 PseudoPris



Citation : Pourquoi ne pas avoir plus de choses dans ce genre dans les lieux d'attente ?



Parce que :



- ca coûte la peau du cul de réaliser ces animations et de les mettre en place



- le budget de la culture se fait tailler un short depuis des dizaines d'années



- ça n'apporte rien d'autres que du plaisir et du baume au cœur aux gens, des choses inutiles pour les subventionneurs



Sinon j'adore ton idée de cupidon qui indique les directions ! Il pourrait même se foutre de ta gueule si tu essayes de composter ton billet à l'envers ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6535 Karma: 1956 En ligne ! Re: Cupidon s'échappe d'un tableau de Rubens à l'aér... 0 Vraiment pas mal