Vidéo : Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un ascenseur (Russie) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un homme met le feu dans un ascenseur en enflammant un liquide contenu dans un bocal à Orenbourg, en Russie.



Vidéo (1mn58s) : Un homme prend feu dans un ascenseur





Vidéo : Deux hommes ivres tombent dans une cage d'ascenseur Vidéo : La queue d'un chat prend feu Vidéo : Explosion dans un restaurant Source : Forum

23 commentaires Auteur Conversation Louyteir Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2020 Envois: 1 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 2 Petit âme sensible ne serait pas de trop non ? GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 211 Karma: 418 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 Ben oui, chacun sait qu'il ne faut ALLUMER LE FEU, ALLUMEEEEEEER LE FEUUUUU !

effrayant... Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 99 Karma: 113 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 Sacré Régis lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 802 Karma: 524 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 Mais .... POURQUOI ? Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 52 Karma: 243 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 8 On était à pas grand chose du Darwin Award roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1078 Karma: 3047 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 3 Rappelez-moi, pas besoin d'un décès pour être éligible au Darwin Awards ? malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 36 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 C'est ballot... A quelques secondes près, il aurait pu remporter le Darwin Award 2020. malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 36 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 Je vois qu'on a pensé la même chose avec mes 2 VDD... Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 23 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 1 Pourquoi ya pas le son?



Edit: pour ceux qui demandent, une castration suffit pour un Darwin Award. Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1451 Karma: 1826 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 @roondar une émasculation/stérilisation ça marche aussi. NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 123 Karma: 337 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 1 Quelqu'un saurait expliquer pourquoi sa parka devient blanche au fur et à mesure ? Elle fond ?

D'après vous, c'est la raréfaction de l'oxygène qui l'envoie dans les vaps ou les gaz toxique de la combustion ?

Impressionnant en tout cas arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 311 Karma: 101 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 1 "âmes sensibles s'abstenir" peut être? pouletman Je m'installe Inscrit le: 8/8/2014 Envois: 104 Karma: 396 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 quel inconscient il ne porte pas de masque benton Je m'installe Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 104 Karma: 86 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 1 Fumer nuit à votre santé , surtout si vous tenez un verre de liquide inflammable, surtout si vous pointez votre briquet sur ce liquide , surtout si vous le faites dans un ascenseur ...

Je crois que j'ai rien oublié ,j'ai mêmes pas envie de dire " c'est normal en..." c'est chaud ( sans jeux de mot !!) Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6167 Karma: 2591 En ligne ! Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 On dirait que c'est plutôt non accidentel qu'il allume son produit O_o , étrange sa réaction pourquoi fait ça il est fou . Thibaud Je viens d'arriver Inscrit le: 17/12/2007 Envois: 87 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 @NibelHungen La doublure extérieure de sa doudoune fond (matière synthétique), cette matière blanche que l'on voit est le rembourrage intérieur.

Quant à la perte de connaissance, je pense qu'elle est liée aux deux raisons que tu évoques.



En tout cas, l'information circule vite, c'est arrivé aujourd'hui et la vidéo est déjà sur le net.

Tout en espérant qu'il se remette, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il ne faut vraiment pas être fin pour avoir ce genre d'attitude. DrDude Je masterise ! Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 3413 Karma: 1586 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 On constate à 1'10 qu'il conserve tout de même le sourire. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5319 Karma: 5019 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 @NibelHungen

Il y for longtemps, un incendie a éclaté dans un local qui contenait des fûts d'alcool à brûler et où trois personnes étaient présentes.

Lorsque les premiers secours sont arrivés, un homme était encore debout, brûlé à 80 % et sa cravate en nylon avait fondu et était incrustée sur la peau. Inutile de dire que la personne est décédée au bout de deux jours.

Je tiens tout ça du collègue qui a ramassé les victimes et qui a fait des cauchemars pendant des mois. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1146 Karma: 1831 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 Il brûlait d'impatience de sortir WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2767 Karma: 8774 En ligne ! Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 A la fin je me suis dit : « a bah ca y est @Koreus s’ouvre à une autre audience avec le méchoui humain ». Mais non ca fini toujours « bien » ici. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 148 Karma: 476 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0

- Bonjour docteur.

- Sacrées blessures que vous avez en tout cas ! Mais vous vous en sortirez. Vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes fait ça ?

- - Bonjour jeune homme.- Bonjour docteur.- Sacrées blessures que vous avez en tout cas ! Mais vous vous en sortirez. Vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes fait ça ? Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 260 Karma: 342 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0 chaud Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 172 Karma: 216 Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... Re: Un homme prend feu en enflammant un liquide dans un a... 0

@Louyteir

Petit âme sensible ne serait pas de trop non ?



