Vidéo : Une femme saute avec l'ombre d'une éolienne

Re: Une femme saute avec l'ombre d'une éolienne Re: Une femme saute avec l'ombre d'une éolienne 0 On notera que l'éolienne derrière elle (et qui donc projette son ombre) tourne un peu + vite que celle du fond.

Donc le vent soufflerai dans un sens plutôt Est->Ouest d'après l'angle de l'ombre et le fait qu'on serait en milieu/fin d'après le ratio taille éolienne/ombre.

La demoiselle est chaudement habillée mais la luminosité plutôt bonne et la terre a été labourée donc fin d'automne (si hémisphère nord).

La couleur des palmes est caractéristiques du groupe Aspiravi, qui a installé 95% de ses éoliennes en Belgique.

La piste d'un "caméraman" belge semble se confirmer à cause des 2 bandes noires à droite et à gauche de la vidéo

Il n'y a eu que 10 jours avec un tel ciel bleu sur ces horaires entre octobre et mi-novembre en Belgique... je vais continuer mon enquête et je vous tiendrai informés de son évolution (poils aux mentons).

Oui je m'emmerde ce soir et dis n'importe quoi...