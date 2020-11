Vidéo : La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand Prix de Bahreïn Posté par Adr1enb

La voiture du pilote de F1 Romain Grosjean explose durant un crash lors du Grand Prix de Bahreïn.



Vidéo (1mn28s) : Explosion de la voiture de Romain Grosjean





Auteur Conversation Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 908 Karma: 449 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 Il a eu chaud !



Oui oui. sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 466 Karma: 983 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 3 Je ne comprends pas, il était largement au-delà des 88 miles / heure... Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 995 Karma: 1268 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 Dis donc c'est Michael Bay qui produit la F1 maintenant ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1427 Karma: 2452 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0





C'est sur, il a bien profité...



Et google news au taquet:









Les Frères Jacques -Gros Jean comme devant- 1958 d'apres https://f1only.fr/romain-grosjean-haas-bahrein/ C'est sur, il a bien profité...Et google news au taquet:Les Frères Jacques -Gros Jean comme devant- 1958 bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 60 Karma: 87 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 J'espère que l'écurie Haas ne lui en tiendra pas rigueur et lui gardera une place au chaud le temps de son rétablissement. Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 174 Karma: 218 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 et quelques minutes plus tard, stroll faisait un demi tonneau.

Merci les arceaux !! goyo_pagaille Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 90 Karma: 229 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 1 c'est la série des brulés sur Koreus!! pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 249 Karma: 266 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 1







Blague à part, c'est un miracle... J'espère qu'il ne souffre pas de brulures sérieuses! J'avais déjà vu ça qq part :Blague à part, c'est un miracle... J'espère qu'il ne souffre pas de brulures sérieuses! maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 100 Karma: 467 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 2 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6183 Karma: 2592 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 Il en a Gros , Grosjean. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 109 Karma: 194 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 1 Canal + qui vire tout ses programmes humoristique pour faire du sensationnel. braaavo Je viens d'arriver Inscrit le: 9/4/2014 Envois: 56 En ligne ! Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 1 Très soulagé qu'il s'en sorte indemne.



Mais il serait tant qu'il arrête la formule 1, ce mec est un danger pour lui et les autres.

Il se croit seul sur la piste, ça passe de gauche à droite sans se soucier des autres voitures... MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 139 Karma: 204 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0

à contrario :

à contrario : yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 179 Karma: 104 Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0 il peut allumer un cierge . Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2701 Karma: 2191 En ligne ! Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... Re: La voiture de Romain Grosjean explose lors du Grand P... 0



Le replay du crash de Grosjean en caméra embarquée



et pour donner une meilleur idée : à gauche l’arrière de la voiture à droite dans les rail l'avant :

